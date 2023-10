Slitta la Supercoppa Italiana: ecco come cambia il calendario

La Supercoppa Italiana slitta. L’evento calcistico avrebbe dovuto giocarsi a Riad, in Arabia Saudita, dal 4 all’8 gennaio 2024. Invece la Supercoppa sarà disputata a fine mese. Le nuove date non sono ancora state ufficializzate anche se le più quotate dovrebbero vedere le semifinali in campo il 21 e 22 gennaio, con finale il 25.

Cambiano quindi anche le date della 19ª e 21ª giornata di Serie A e di due turni di Coppa Italia. Le squadre che saranno impegnate nella Final Four saranno: il Napoli (campione d’Italia), Inter (vincitrice dell’ultima Coppa Italia), Lazio (seconda classificata in A) e Fiorentina (finalista in Coppa Italia).

La 19ª di Serie A si disputerà domenica 7 gennaio 2024, secondo la programmazione standard. Quindi si giocheranno anche Inter-Verona, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Napoli e Udinese-Lazio, inizialmente rinviate a data da destinarsi. L’esatta programmazione che sarà resa nota all’esito della definizione dei prossimi anticipi e posticipi, prevista per il 20 dicembre. Invece la 21ª giornata si disputerà domenica 21 gennaio 2024 con due anticipi a mercoledì 17 gennaio 2024, rispettivamente alle 18.30 e 20.45, e due anticipi a giovedì 18 gennaio 2024, sempre alle 18.30 e 20.45. Presumibilmente saranno quelli delle 4 squadre che andranno poi a Riad: Lecce-Juventus, Inter-Atalanta, Sassuolo-Napoli e Bologna-Fiorentina.

Queste invece le nuove date di Coppa Italia, con il quadro ancora da definire coi sedicesimi in programma il 31 ottobre, 1 e 2 novembre in gara unica. Ottavi di finale mercoledì 6 dicembre, mercoledì 20 dicembre, mercoledì 3 gennaio 2024 (anziché 10 e 17 gennaio 2024. Quarti di finale mercoledì 10 gennaio anziché 31 gennaio.