Accessori: le tendenze dell’estate 2024

Torniamo a parlare di moda dopo aver visto come il digitale ha cambiato notevolmente il settore del fashion. Oggi trovare ispirazione su come vestirsi è sempre più facile grazie ai social, agli influencer, le riviste e alla televisione.

Per non parlare del fatto che ci sono tantissime tipologie di negozi adatte a tutte le tasche che permettono a chiunque di poter seguire le ultime tendenze in fatto di moda.

In questo articolo ci soffermeremo in particolare sugli accessori che saranno più in voga per l’estate 2024. Scopriamo insieme quali saranno gli oggetti che non potranno mancare nei vostri guardaroba.

Scarpe, borse, accessori: come essere perfette questa estate

Tra i modelli di borsa che non dovete proprio farvi sfuggire troviamo le clutch: gli stilisti ce le propongono i vari colori e tessuti sia nella classicissima dimensione piccola che in versione maxi.

Anche le borse in paglia sono sempre una grande classico da sfoggiare nelle giornate più calde. Se durante la stagione autunno inverno hanno dominato completamente le mini bag, con la bella stagione si torna ad apprezzare le borse oversize e, diciamocelo, è una bellissima notizia per noi che ci portiamo dietro tantissime cose.

Per quanto riguarda invece le scarpe, tornano di moda le infradito in tutte le loro varianti.

Gli stilisti ci propongono modelli in pelle o in gomma, sia nelle versioni più basic che arricchite di pietre e strass. Anche le mules con il tacco sono assolutamente di tendenza e sono perfette per una serata fuori, ma anche per la vita di tutti i giorni in versioni più sobrie. Passando ai gioielli, gli orecchini maxi e particolarmente massicci sono molto in voga, soprattutto se dorati. L’oro torna infatti ad essere un grande protagonista per i gioielli.

I colori e i materiali di tendenza per l’estate 2024

Tra i colori di tendenza troviamo assolutamente il bianco e il nero, anche mescolati insieme, per dei prodotti unici molto eleganti ed essenziali. Sono due colori che si riescono ad abbinare molto facilmente ad ogni outfit. Anche i colori pastello rappresentano dei grandi protagonisti della moda estiva, come si può leggere anche qui.

C’è da dire che non mancano nemmeno accessori in colori neutri come il crema, il bianco panna e molti stilisti ci hanno proposto anche accessori in plastica trasparente, non colore per eccellenza. Tra i materiali più gettonati oltre alla pelle, c’è anche il satin proposto anche in colorazioni molto accese ed eccentriche.

Anche il metallizzato sarà molto interessante da abbinare sia a dei look più casual che degli outfit formali da sera. Dobbiamo dire che in fatto di colori c’è davvero molta scelta per accontentare un po’ tutti gli stili e i gusti: da quelli più lineari e basic a quelli più particolari che attirano l’attenzione su di sé, ogni stile è accontentato.

Ora che abbiamo visto le principali tendenze per questa estate 2024 non ci resta che augurarvi buono shopping.