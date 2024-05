Cappelli vintage: come rivisitare le tendenze del passato con un tocco moderno

Se c’è uno stile che, negli ultimi anni, sta vivendo una grande fortuna, questo è senza dubbio il vintage, la cui rinnovata popolarità sta investendo diversi ambiti, dall’arredamento alla moda.

Per quanto riguarda quest’ultima, tra gli accessori maggiormente oggetto di rivisitazione figurano indubbiamente i cappelli maschili, al centro della creatività di numerosi designer che hanno iniziato a proporli con originali tocchi moderni.

Nella rivisitazione delle tendenze vintage con un tocco moderno figurano a tutti gli effetti i cappellini da baseball. Questi cappelli, infatti, erano originariamente indossati come parte dell’uniforme sportiva ma nel tempo hanno acquisito una popolarità trasversale, diventando un accessorio di moda amato da molte persone.

Oggi i cappellini da baseball – come si può constatare anche nello shop online fullgadgets.com, tra i più noti per la personalizzazione – vengono proposti in una vasta gamma di stili, colori e materiali, permettendo a chi li indossa di esprimere la propria personalità e il proprio stile unico.

Le suggestioni che sono arrivate negli ultimi mesi dai grandi designer fashion vedono in primo piano anche molto altro. Giusto per citare qualche esempio, ricordiamo la scelta di regalare un tocco moderno a cappelli a tesa larga.

Modelli che, nei decenni passati, avrebbero potuto essere visti in testa ad attori di film legati al mondo di romantici gangster, oggi diventano accessori da cowboy moderno e vengono abbinati ad audaci giacche di pelle di colori super originali, rosso in primis.

Un altro trend che sta emergendo potente dalle passerelle è quello dei cappelli vintage con mood marinaresco. In questo caso, i designer hanno scelto di rivisitare il look puntando molto sugli abbinamenti e, in particolare, sulla giacca.

Tra i pezzi che vanno maggiormente rientra il doppiopetto con bottoni vistosi e di colori come l’oro.

Citazioni cinematografiche e omaggio alla tradizione italiana

Le Fashion Week internazionali di marzo 2024 sono state letteralmente dominate dalla tendenza a rivisitare cappelli vintage maschili. Tra gli altri modelli che hanno ispirato tantissimo la creatività dei designer rientra senza dubbio il Fedora.

In questo caso, è subito omaggio al grande cinema in bianco e nero e ad attori come Humphrey Bogart, che lo ha consegnato alla fama eterna indossandolo in film come Casablanca (anche la co-protagonista Ingrid Bergman ha dato tantissimo alla storia del fashion tra abiti e accessori).

I designer contemporanei hanno scelto di proporlo come delizioso dettaglio di coraggiosi look total black, la scelta giusta per chi non ha intenzione di passare inosservato.

Un altro cappello dal mood vintage al centro di diverse rivisitazioni da parte dei designer di moda maschile è la coppola, vera pietra miliare della tradizione fashion italiana amata, nei momenti privati, da grandi del cinema odierno come Brad Pitt.

Dettagli da favola

Non c’è che dire: la moda di rivisitare i cappelli da uomo vintage regala grandi gioie agli amanti del fashion, a prescindere dallo stile preferito!

Molti di loro hanno vissuto momenti di appagamento visivo importante quando, nei mesi scorsi, diversi designer hanno scelto di reinterpretare un grande classico degli accessori maschili, ossia il cappello a cilindro, facendolo sfilare in passerella con un aspetto (studiatamente) logoro, quasi a ribadire che il passato è sempre con noi e che la moda è un percorso sulle spalle dei giganti.

Si tratta di un dettaglio che, a modo suo, richiama anche le favole e l’originalità del Cappellaio Matto di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Per quanto riguarda gli abbinamenti, tra quelli che vanno maggiormente figurano i mix con il soprabito e, per chi ama puntare sul mood rock, con i jeans skinny.

Da un accessorio del passato, per alcuni polveroso e non più in grado di dare e dire nulla, possono nascere delle vere e proprie meraviglie!