Serramenti e infissi in pvc – modelli e incentivi

Le porte e le finestre hanno la capacità di rendere più belle le abitazioni oppure le rendono molto sicure. Scegliendo una porta o una finestra partite con il “non accontentarvi”. Sono strutture fisse che debbono durare per anni ed anni. Il loro costo non è certo a buon mercato, nonostante ci siano delle soluzioni economiche in cui si spendono comunque centinaia di euro.

Meglio poi non concentrarsi solo sull’estetica perché altrimenti si rischia di spendere tanto per poi rendersi conto delle caratteristiche funzionali. Ogni abitazione ha un suo impianto di riscaldamento e/o di raffreddamento. Non preferendo dei serramenti isolanti gli ambienti si presenteranno con continui sbalzi di temperatura e di conseguenza si spende tanto in bolletta.

Un’ottima scelta è quella che verte verso i Serramenti e infissi in pvc. Essi sono un materiale duro, resistente, isolante termico e fonoassorbenti, prezzi abbordabili e con tante diversità di design.

PVC: CONSIGLI PER L’USO

Il PVC è consigliato per alcune grandezze. Per esempio per le vetrate blindate oppure che sono molto grandi, più di 2 metri per 2, hanno tanti problemi. Già dopo il primo anno si nota che gli infissi in PVC si sono deformati a causa del peso. Il vetro o altri elementi interni rischiano di non trovare la giusta collocazione perché purtroppo il PVC si indebolisce per le intemperie e sempre per il peso.

Però questo è l’unica cosa a cui si deve prestare attenzione.

Questi serramenti sono utilissimi sia da interno che da esterno. Molto resistenti al Sole e al calore. La pioggia o l’umidità non li intacca in alcun genere e non tende nemmeno a modificare la fibra originale. Essendo un derivato plastico semplicemente riesce a resistere alle acque.

Aderiscono perfettamente alle pareti dove vengono collocati. Si consiglia di valutare e controllare lo spessore. Per i serramenti da esterno, come portoni e finestre, meglio optare per uno spessore del PVC che sia di qualche cm. Ciò consente di proporre una buona robustezza in caso di scasso.

Mentre per i serramenti interni, dato che essi sono protetti dalle intemperie e da tentativi di danneggiamento, potete usare degli spessori più piccoli. Quest’ultimi hanno poi costi molto bassi, ma arredano in modo eccellente.

La caratteristica principale del PVC è quella di essere un eccellente isolante in tutti i sensi quindi si ha una buona uniformità delle temperature e nessun suono che si propaghi in casa derivante dall’esterno.

Pvc, aspetto nuovo

Essendo un materiale plastico il PVC si trova in tante colorazioni, fantasie e con motivi che richiamano i difetti del legno, nodi oppure le venature del marmo. La resa migliore, a livello di estetica, è quella che riguarda lo stile moderno. Si hanno colorazioni lucide, che lo fanno somigliare ad una lega metallica oppure opaca, in cui sembra che essi siano verniciati.

Lo stile della propria abitazione può essere valorizzato dalla giusta scelta del colore e di quello che è il mood del PVC. Le proposte debbono essere scelte in base a quale sia lo stile architettonico della propria abitazione e alla colorazione principale che si ha nell’immobile.