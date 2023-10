Applicazione per CMR: tutto quello che c’è da sapere

La CMR , ovvero la convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, abbreviata dal titolo originale francese Convention des Marchandises par Route, è un accordo internazionale, che è stato firmato a Ginevra nel 1956, e regola il trasporto di merci su strada tra paesi diversi. La convenzione è stata aggiornata nel 2010 e le nuove disposizioni sono entrate in vigore nel 2016.

Convenzione CMR aggiornata

L’aggiornamento della convenzione CMR nel 2016, ratificata da 55 paesi, soprattutto europei, nel 2017, ha apportato una serie di modifiche, tra cui:

un nuovo articolo 13 che stabilisce che il vettore è responsabile per la perdita o il danneggiamento delle merci anche se non è stato negligente.

un nuovo articolo 23 che prevede che il vettore possa essere liberato dalla responsabilità se dimostra che la perdita o il danneggiamento è stato causato da un evento che non poteva essere evitato anche adottando tutte le misure ragionevoli.

un nuovo articolo 26 che prevede che il destinatario delle merci possa richiedere un risarcimento per il ritardo nella consegna.

Le nuove disposizioni della convenzione, entrate in vigore nel 2016, hanno quindi apportato una serie di modifiche, tra cui un aumento della responsabilità del vettore per la perdita o il danneggiamento delle merci.

Un trasportatore o un operatore logistico oggi si può avvalere dell’ applicazione per CMR online, o e-CMR, che grazie alla digitalizzazione semplifica e ottimizza l’operatività dei lavoratori del settore.

Trasporto regolato dalla CMR

La convenzione CMR si applica a tutti i contratti di trasporto internazionale di merci su strada tra paesi diversi, a condizione che:

Il trasporto sia effettuato con un veicolo a motore.

Il trasporto avvenga su un percorso stradale.

Il trasporto avvenga tra due paesi diversi.

Assicurazione CMR al kg

La convenzione CMR prevede che il vettore sia responsabile per la perdita o il danneggiamento delle merci fino a un limite di 8,33 unità di conto (uc) per chilogrammo di peso lordo. L’unità di conto è un’unità di conto internazionale che viene calcolata in base al valore dell’oro.

Convenzione CMR e risarcimento

In caso di perdita o danneggiamento delle merci, il destinatario può richiedere al vettore un risarcimento. Il risarcimento deve essere calcolato sulla base del valore delle merci al momento della consegna.

Applicazione per CMR

L’applicazione per CMR è un documento che deve essere compilato dal vettore al momento della consegna delle merci. L’applicazione deve contenere le seguenti informazioni:

I dati del mittente e del destinatario delle merci.

La descrizione delle merci.

Il peso lordo delle merci.

Il valore delle merci.

L’applicazione per CMR è un perciò documento molto importante che deve essere conservato dal destinatario delle merci per eventuali reclami.

La convenzione CMR è un accordo internazionale importante che regola il trasporto di merci su strada tra paesi diversi. Oggi possiamo trovare tantissime informazioni anche online riguardo questo regolamento, e scaricare anche i vari moduli.

Per conoscere di più in merito si può anche consultare il il sito web dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.