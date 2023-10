Accordo fra Toscana e Umbria agevola i pendolari della Valtiberina

Va avanti la collaborazione fra Toscana e Umbria per facilitare ai cittadini, che abitano sul confine delle due regioni, l’accesso ai servizi “interregionali” necessari per raggiungere il luogo di studio e di lavoro. La Giunta di Palazzo Strozzi Sacrati ha dato il via libera alla delibera proposta dall’assessore ai trasporti e mobilità Stefano Baccelli con cui viene approvato lo schema di accordo tra Regione Toscana, Regione Umbria, Provincia di Arezzo e di Perugia con cui si definisce la gestione di alcuni servizi per eliminare la problematica dei doppi abbonamenti. L’accordo riguarda in particolare la tratta tra l’alta Valtiberina in provincia di Arezzo e Città di Castello in provincia di Perugia per i quali viene previsto uno scambio di servizi tra gli enti delle due regioni affinché si possano raggiungere le località di destinazione con un unico vettore.

“Con questa decisione – afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – sarà risolto il problema dei doppi abbonamenti per chi abita nei territori di confine. E’ un ulteriore esempio di collaborazione tra istituzioni territoriali per facilitare le esigenze quotidiane dei cittadini”.

“Con questo intervento – ha spiegato l’assessore Baccelli – andiamo incontro alle esigenze dei pendolari, soprattutto studenti e lavoratori eliminando il disagio del doppio abbonamento e i costi duplicati rispetto a spostamenti simili fatti all’interno di una sola regione. I cittadini non dovranno più acquistare due abbonamenti, quello valido per i servizi umbri e quello valido per i servizi toscani e i costi per gli utenti saranno quindi ridotti. In pratica – ha spiegato l’assessore – anche se si tratta di tratte interregionali, grazie a questo accordo le equipariamo a movimenti interni alla regione, e i cittadini toscani acquisteranno un unico titolo di viaggio per raggiungere Città di Castello”. I nuovi servizi saranno gestiti da Autolinee Toscane.