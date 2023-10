Quali sono i migliori abbinamenti del vino Syrah

Il Syrah è un classico vitigno francese, coltivato principalmente nella regione del Rodano, nel sud della Francia. La storia del vitigno risale a più di 2.000 anni fa e si ritiene che provenga dalla regione di Shiraz in Persia (l’attuale Iran). L’uva fu introdotta in Francia dai legionari romani ed inizialmente veniva coltivata nella valle del fiume Rodano, dove ancora oggi si trasforma in vini eccezionali.

Il vitigno Syrah viene oggi utilizzato per produrre vini rossi generalmente forti e potenti caratterizzati da note aromatiche di frutti neri, spezie e pepe nero. I vini Syrah della Cotes du Rhone e della Cotie Rotie in particolare sono noti per il loro sapore caratteristico e gli aromi ammaglianti e sono per questo apprezzati dagli appassionati di vino in tutto il mondo. Alcune delle etichette più pregiate di queste denominazioni sono disponibili dalle nostre parti grazie all’enoteca online Svino. Tra i vini Syrah che vale la pena provare almeno una volta nella vita ci sono il Cote Rotie Coteaux de Tupin Aoc della Maison Stephan ed il vino Cote Rotie del Domaine Jamet.

Nel bicchiere, il vino Côte-Rôtie rivela un colore rosso rubino profondo con riflessi violacei. Il bouquet aromatico è un tripudio di sensazioni. Al primo avvicinamento, emergono note di frutti neri, come mora e ribes, seguite da sfumature di ciliegia matura. Ciò che rende veramente unico il Côte-Rôtie, però, sono le sottili sfumature di pepe nero, tabacco, cuoio e spezie orientali che si mescolano elegantemente. Queste note complesse sono il risultato dell’influenza dei terreni unici della denominazione. In bocca, il vino Syrah Côte-Rôtie dimostra tutta la sua grandezza, con la sua struttura sontuosa ed un corpo pieno che avvolge il palato con eleganza. I sapori di frutta nera persistono, arricchiti da tocchi di pepe nero fresco e liquirizia. Questo vino è noto per la sua complessità e la sua evoluzione in bocca: con il tempo, emergono note più profonde di caffè tostato, noce moscata e una piacevole mineralità. I tannini sono ben integrati, conferendo al vino una struttura solida ma levigata che promette una notevole capacità di invecchiamento. Il finale è lungo e appagante.

Oltre che in Francia, il vitigno Syrah viene coltivato in molti altri paesi, tra cui Australia, California, Cile e Nuova Zelanda. In Australia in particolare l’uva è conosciuta con il nome di Shiraz e produce alcuni dei migliori vini del paese, che possono raggiungere quotazioni molto elevate sul mercato, con bottiglie che sfiorano i 300 dollari. In generale, ogni regione produce vini Syrah unici con caratteristiche di sapore e aroma proprie e diverse dalle altre a causa delle differenze di clima, suolo e pratiche di coltivazione.

Una delle caratteristiche più apprezzate del vino Syrah è la sua grande facilità di abbinamento con il cibo. I potenziali accoppiamenti sono moltissimi, andiamo a scoprirne qualcuno a continuazione. Il Syrah è un vino rosso che può essere degustato per il momento dell’aperitivo ed in compagnia di un’ampia gamma di antipasti. Si armonizza molto bene con formaggi dai sapori forti, come Gouda, Emmental, Gorgonzola o formaggi di capra o pecora. Questi possono a loro volta essere accompagnati da affettati, prosciutti e salsicce, erbe varie, pasta di olive nere, capperi, hummus, o una salsa ai peperoni, ideale da servire e condividere in tavola.

Un’altra buona opzione per abbinare questo vino è accompagnarlo con un piatto di pasta con sughi saporiti e intensi, come il ragù alla bolognese o il pesto. Una classica lasagna o un piatto di pasta alla norma sono ottime alternative di abbinamento. Le carni rosse come agnello, manzo e maiale, oppure selvaggina come lepre o cinghiale, sono probabilmente il miglior abbinamento in assoluto per un vino Syrah. Queste carni possono essere cotte alla griglia e aromatizzate con diverse erbe e spezie, tra cui rosmarino e pepe. Per chi non mangia carne, una buona opzione è abbinare una bottiglia di buon Syrah con verdure cotte al forno come zucca, peperoni, pomodori, melanzane o funghi. Le verdure possono essere anche grigliate e possono essere servite con un tocco affumicato o piccante.