Rivoluzione digitale: quali cambiamenti per aziende e liberi professionisti?

La rivoluzione digitale, meglio nota anche con il nome di Digital Transformation, non si è limitata a determinare solo ed esclusivamente cambiamenti tecnologici ma ha provocato altresì dei mutamenti all’interno della società tali da incidere notevolmente sui rapporti interpersonali e lavorativi.

Infatti, detti progressi hanno fatto sì che le aziende, i liberi professionisti e i privati non siano in grado di rinunciare ai dispositivi elettronici (pc, tablet o smartphone) dal momento che, a seguito della dematerializzazione del cartaceo, i principali servizi sono diventati telematici.

Tanto è vero che l’innovazione e lo sviluppo hanno inciso tanto sulla mentalità manageriale, la quale negli ultimi tempi ha apportato delle modifiche nei sistemi operativi e nella Customer Experience (vale a dire le modalità di interazione dell’azienda nei confronti dei propri clienti), quanto sulla Pubblica Amministrazione, la quale richiede agli utenti, in qualità di persone fisiche o giuridiche, un indirizzo di posta elettronica certificata per eventuali comunicazioni e l’accesso online presso i portali pubblici affinché costoro possano usufruire di determinate operazioni.

Tra l’altro, non si può concludere senza precisare il fatto che, al giorno d’oggi, gli esperti specializzati in diversi ambiti si servono della rete come se fosse una vetrina digitale grazie alla quale i potenziali consumatori hanno la possibilità di trovare comodamente dal divano di casa e con un semplice click tutto ciò di cui hanno bisogno.

Quali sono le professioni a portata di click?

Oltre a ciò che è stato detto sino ad ora, è bene precisare in questa sede che, al di là degli e-commerce i quali assicurano cataloghi ben variegati, vi sono piattaforme, come la pagina online di cui sopra, le quali consentono all’utente di avere a disposizioni numerosi operatori tecnici altamente qualificati.

Ad esempio, qui sono presenti coloro che garantiscono un servizio di noleggio attraverso il quale gli interessati sono nella condizione di avere tutti i mezzi di trasporto che facciano al caso loro dai furgoni perfetti per il trasporto di merci o di suppellettili in caso di trasloco ai veicoli refrigerati utili per la conservazione di ogni genere alimentare fresco o surgelato.

Ma vi è di più: infatti, vi sono anche gli esperti di diritto i quali hanno le dovute competenze per assistere i clienti in tutti i procedimenti giudiziari e le numerose ditte che si occupano di edilizia, di ristrutturazione, di idraulica, di elettricità o di meccanica.

Infine, i succitati portali gli consentono peraltro di scovare con facilità tutti i professionisti necessari per l’organizzazione di un evento speciale, tra cui non si possono non citare i fotografi, i fiorai o cuochi a domicilio che, garantendo un trattamento completo a 360 gradi, si dedicano non soltanto alla realizzazione di un menù speciale, ma anche alla cura di ogni singolo dettaglio a partire dalla qualità delle singole materie prime.

Quali vantaggi assicura la rivoluzione digitale?

Come è stato già accennato in precedenza, la Transformation ha sconvolto completamente il mondo del lavoro e, al tempo stesso, ha permesso ai suindicati esperti di trarre numerosi benefici: primo fra tutti, la possibilità di pubblicizzare su larga scala il loro brand. In questo modo, i medesimi hanno l’opportunità di farsi conoscere e, di conseguenza, di ampliare la propria clientela in quanto non devono fare altro se non aspettare che l’utente lo contatti per ricevere informazioni o fissare direttamente un appuntamento.

Da ultimo, e non per minore importanza, è doveroso specificare che con la digitalizzazione non è mai stato così facile per il consumatore scoprire quali liberi professionisti o aziende sopra menzionate si trovano nelle sue vicinanze.