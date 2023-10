Tasso di disoccupazione in discesa ad agosto al 7,3%: ai minimi da 14 anni

I dati Istat rilevano che ad agosto il tasso di disoccupazione totale in Italia scende al 7,3% (-0,2 punti sul mese precedente), quello giovanile al 22,0% (-0,1 punti). Sempre nel confronto mensile, il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce di 62 mila unità (-3,2%), coinvolge sia uomini sia donne e riguarda tutte le classi d’età. Rispetto ad agosto 2022, si registra un aumento di 523 mila unità (+2,3%), sulla spinta dei dipendenti permanenti (+3,7%, pari a +550 mila).

Il tasso di disoccupazione si attesta ai minimi da oltre 14 anni. Bisogna tornare indietro a gennaio 2009 per ritrovare lo stesso livello. Il numero degli occupati ad agosto si attesta a 23 milioni 593 mila (poco sotto i massimi di giugno scorso). Rispetto ad agosto 2022, si registra in particolare un aumento di 550 mila dipendenti permanenti e di 48 mila autonomi, mentre il numero dei dipendenti a termine risulta inferiore di 74 mila. Su base mensile, l’aumento dell’occupazione, indica ancora l’Istat, si osserva per uomini e donne, dipendenti (+10 mila permanenti e +39 mila a termine) e autonomi (+10 mila), coinvolge i 25-34enni e i maggiori di 50 anni di età. Su base annua, l’aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d’età , ad eccezione dei 35-49enni per effetto della dinamica demografica negativa: il tasso di occupazione, che nel complesso è in aumento di 1,4 punti percentuali, sale anche in questa classe di età (+1,0 punti) perché la diminuzione del numero di occupati 35-49enni è meno marcata di quella della corrispondente popolazione complessiva.

Il tasso di inattività ad agosto è stabile al 33,5%. Rispetto ad agosto 2022, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-9,1%, pari a -185 mila unità ) sia il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-3,1%, pari a -398 mila). Ad agosto, rispetto al mese precedente, l’occupazione tra le donne è cresciuta di 35mila unità (+0,4%), più degli uomini (+24 mila, +0,2%). Nel confronto annuo, la crescita è rispettivamente di 234 mila (+2,4%) e 289 mila (+2,2%). Sale anche il tasso di occupazione, che comunque li vede distanti: al 52,5% per le donne contro il 70,5% per gli uomini.