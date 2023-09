Come effettuare la pulizia delle grondaie – Guida Completa

Con l’arrivo dei mesi più freddi, le precipitazioni aumentano, rendendo essenziale un sistema di drenaggio dell’acqua efficiente. Al fine di evitare fastidiosi allagamenti e altri spiacevoli inconvenienti, è di fondamentale importanza assicurarsi che le grondaie rimangano pulite durante tutto l’autunno. Foglie cadute, semi e polvere sono solo alcuni dei detriti che possono accumularsi sulle grondaie, ostacolando il corretto deflusso dell’acqua e causando problemi come ristagni e allagamenti.

Mantenere le grondaie pulite offre ulteriori benefici, come la prevenzione della formazione di muffa e l’evitare infestazioni di parassiti. Se decidete di compiere questa importante attività, assicuratevi di seguire rigorosamente le precauzioni di sicurezza.

In alternativa, è possibile valutare l’opzione di un servizio professionale di pulizia delle grondaie, che offre una serie di vantaggi. Questa scelta permette di affidare la pulizia a esperti, assicurando un lavoro approfondito e privo di rischi.

Abbiamo chiesto a Capizzi Spurgo, azienda di spurgo a Milano, che si occupa anche di pulizia grondaie, qualche consiglio su come funziona la manutenzione ordinaria.

Fonte: Capizzi Spurgo

Pulizia grondaie come effettuarla?

Durante la pulizia delle grondaie, è essenziale effettuare una verifica approfondita. Controllate se ci sono perdite, staffe o viti allentate, sezioni irregolari o segni di usura eccessiva. Le grondaie danneggiate o con perdite devono essere affrontate immediatamente. Per le piccole crepe, è possibile utilizzare un sigillante per grondaie. Tuttavia, per fori più grandi, sarà necessario applicare una striscia di scossalina in alluminio e sigillare i bordi con un sigillante adeguato.

La pulizia delle grondaie dovrebbe essere eseguita almeno due volte l’anno, preferibilmente in primavera e in autunno. Rimuovete accuratamente foglie, rami e detriti accumulati all’interno delle grondaie, assicurandovi che i tubi di scolo siano liberi da ostruzioni.

Verificate periodicamente le staffe di supporto delle grondaie e le viti. Sostituite qualsiasi staffa o vite danneggiata o allentata e assicuratevi che siano ben fissate al tetto.

Controllate che le grondaie abbiano la giusta pendenza in modo che l’acqua possa defluire correttamente verso il sistema di drenaggio. In caso di ristagno d’acqua, correggete la pendenza.

Verificate che i tubi di scarico delle grondaie siano correttamente collegati e che l’acqua venga indirizzata lontano dalla fondazione dell’edificio per evitare danni strutturali.

Dopo tempeste o forti piogge, ispezionate le grondaie per eventuali danni o ostruzioni causate dalle intemperie e intervenite di conseguenza.

Fonte: Capizzi Spurgo

Come pulire le grondaie da terra

La pulizia delle grondaie da terra è efficace ed è di gran lunga il metodo più sicuro. È importante procedere con calma e precisione, poiché la visibilità è limitata, e il processo richiederà un po’ più di tempo rispetto a quello eseguito su una scala. Le due tecniche più comuni per pulire le grondaie da terra coinvolgono l’uso di un tubo da giardino o un aspirapolvere da negozio, insieme ad alcuni accessori pratici.

Perché è importante la pulizia delle grondaie?

La manutenzione regolare delle grondaie è cruciale per garantire la durata e l’efficienza del sistema di drenaggio, nonché per proteggere la vostra casa da potenziali danni causati dall’acqua. Oltre a rovinare le fondamenta, una grondaia intasata può anche causare perdite dal tetto che possono danneggiare il soffitto, le pareti, il pavimento, la fascia e altre parti dell’edificio. Se non vengono gestite, queste perdite possono ridurre la stabilità dell’edificio e quindi il suo valore. La pulizia delle grondaie è uno dei modi principali per mantenere lo splendore della vostra casa.

Quanto costa la pulizia delle grondaie?

Se salire sul tetto per rimuovere un mucchio di detriti, foglie e bastoni non fa per voi, o se è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che i vostri scarichi sono stati puliti, potete sempre rivolgervi a un servizio professionale di pulizia delle grondaie per ottenere un lavoro fatto bene.

La pulizia professionale delle grondaie ha un costo che varia da 0,35 € a metro quadro fino a 4 € al metro quadro, a seconda degli strumenti utilizzati durante il processo, come scovolo, drone, idropulitrice, e così via. Tuttavia, un servizio di pulizia autunnale delle grondaie rappresenta solo una frazione del costo che dovreste affrontare per riparare danni più estesi in futuro.

Faq – Domande frequenti

Anche se abbiamo fornito diverse indicazioni per la pulizia delle grondaie, potreste comunque avere domande sul procedimento. Grazie all’aiuto di Capizzi Spurgo, esperti nella pulizia delle grondaie abbiamo risposto alle seguenti domande frequenti che potrebbero chiarire alcune incertezze riguardo a questa attività stagionale.

Con quale frequenza è necessario pulire le grondaie?

Di solito, è sufficiente farlo una volta l’anno, subito dopo la caduta delle foglie in autunno. Durante questo periodo, le grondaie si riempiono di foglie che devono essere rimosse prima dell’inverno.

Qual è lo strumento migliore per pulire le grondaie?

La scelta del miglior strumento per la pulizia delle grondaie dipende dalla quantità di foglie che si accumulano e dalla facilità di accesso alla grondaia. Se state lavorando da una scala, una paletta risulta utile. Se, invece, preferite rimanere saldamente a terra, la miglior opzione è una bacchetta telescopica.

È possibile camminare sul tetto per pulire le grondaie?

Non è sicuro. Sebbene alcuni professionisti della pulizia delle grondaie possano camminare sul tetto, il proprietario medio di una casa non dovrebbe tentare questa operazione. Seguite piuttosto alcuni dei metodi sopra descritti per garantire una pulizia delle grondaie più sicura.