Ruben Coco: “Nel frattempo” è il nuovo singolo

Dal 29 settembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Nel frattempo” (LaPOP), il nuovo singolo di Ruben Coco. “Nel frattempo” è il quarto e ultimo singolo estratto dall’album in uscita il 6 ottobre 2023, prodotto e mixato da Etrusko (Luigi Tarquini). Il brano è una ballad dai toni malinconici attraverso i quali, il cantautore abruzzese, affronta la vita nel suo evolversi in una “via crucis provinciale” che ci vede nascere, crescere e morire tentando di scappare (senza poi riuscirci) dal destino segnato, quello di un matrimonio e di un posto fisso. La produzione è morbida, calda e malinconica; un beat “anni 90” che scorre piacevolmente accompagnato da piano Rhodes e sintetizzatori più moderni. Spiega l’artista a proposito del brano: «“Nel frattempo” è un lasso di tempo durante il quale tutto cambia e tutto rimane com’è. Ho voluto raccontare la mia vita, scandita dai ritmi soporiferi di una provincia che ti lascia partire ma sta lì ferma ad aspettare il tuo ritorno. Una storia nella quale più di qualcuno potrà rivedere le proprie scelte e i propri errori».

Ruben Coco canta da sempre e scrive musica dal 2015. Pubblica nel 2018 i suoi primi singoli “E invece io” e “Non sei più con me” seguiti l’anno successivo da “Io e te”, tutti e tre brani autoprodotti. Nel 2022 entra in studio con Luigi Tarquini (Etrusko) e Federico Fontana (Phonez) per la produzione del suo primo disco, una serie di storie-canzoni autobiografiche e universali. Il primo singolo nato dalla collaborazione con i due producer è “Perché non ci riesco”, uscito a gennaio 2023. Seguono “Anche se non conviene” uscito ad aprile e “Gloria no” uscito a giugno 2023 per LaPop. “Nel frattempo” è il nuovo singolo di Ruben Coco disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 29 settembre 2023.