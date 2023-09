Tutto pronto al Massimino, per Catania Foggia

Il risultato delle ultime partite del Catania, fa ben sperare. Una vittoria in casa e un pareggio in trasferta, adesso incontro casalingo con il Foggia, che sicuramente è una bella sfida. L’allenatore del Catania Luca Tabbiani ha convocato venti calciatori per la sfida al Foggia, in programma stasera con inizio alle ore 20.45 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la quinta giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

4 Silvestri

7 De Luca

8 Rocca

9 Sarao

10 Di Carmine

11 Mazzotta

13 Bouah

16 Quaini

19 Deli

21 Ladinetti

22 Livieri

24 Bocic

26 Lorenzini

27 Castellini

32 Chiricò

33 Zammarini

77 Marsura

Lunedì 25 settembre, i botteghini in Piazza Spedini saranno attivi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 per la prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara Catania-Foggia, in programma stasera alle ore 20.45 e per la consegna delle card “We Catania” emesse nel corso della stagione 2022/23 e non ancora ritirate.