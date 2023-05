Come arredare il giardino in modo confortevole e pratico

Oramai è arrivato il caldo e le giornate soleggiate, e dobbiamo iniziare ad organizzare al meglio i nostri spazi esterni in vista della bella stagione.

Offerte delle migliori marche di lettini da giardino

Nei siti specializzati di arredo da esterni è possibile trovare ogni sorta di mobilio e accessorio per il giardino e il terrazzo.

Troveremo infatti molti modelli di tavoli e sedie, angoli relax, divanetti e lettini da giardino molto comodi con tante offerte delle migliori marche sul mercato. Tra queste possiamo annoverare ad esempio Estosa, Keter, Baroni, e tante altre ancora.

Per creare un angolo di relax in giardino, e una zona dove potere godere al meglio dei raggi del sole, possiamo trovare ottimi elementi di arredo che uniscono la comodità a un bellissimo aspetto estetico.

Per la scelta di un lettino da giardino, oltre alla marca dobbiamo però verificare che anche le sue caratteristiche tecniche siano adatte alle nostre esigenze.

Oggigiorno vanno molto i lettini in acciaio, leggeri e facilmente trasportabili, ma anche molto resistenti alle intemperie e a ogni avversità.

I materiali sono di qualità, con struttura in acciaio spesso verniciata a polvere come è di moda oggi, e con il tessuto in textilene fresco e impermeabile, perfetto per essere lasciato all’esterno con ogni tempo.

Altro materiale molto utilizzato è il legno, di solito di teak, molto resistente anche all’umidità e alla pioggia.

Possono esserci quindi strutture in acciaio, ma anche di alluminio o di legno, e singole o doppie. Ci sono tante tipologie di lettini, dalle forme molteplici e varie, e tutte molto funzionali.

Lettini da giardino outlet

Nei migliori negozi e siti e commerce del settore, si possono anche trovare lettini da giardino in outlet. Significa che sono articoli di una stagione passata, e che sono venduti a prezzo scontato.

In questo caso si tratta di prodotti nuovi, e quindi non usurati e di ottima qualità anche se fuori serie.

I lettini da giardino possono essere di varie tipologie, possono essere dotati di ruote anteriori per spostarli meglio, possono avere fino a 5 livelli di diverse posizioni sullo schienale, in modo da offrire sia la posizione seduta che quella sdraiata. Per riparare meglio la testa dal sole, il lettino viene spesso dotato di un tettuccio parasole orientabile, che permette di tenere l’ombra sul viso.

Alcuni altri lettini possono avere poggiapiedi regolabile, in modo da donare maggiore comfort, e anche braccioli per sostenere al meglio le braccia.

Alcuni lettini sono formati da telo e metallo, altri sono interamente in legno, sul quale poggiare dei cuscini morbidi per una agevole distensione.

Lettini da giardino usati

Se si vuole risparmiare sulla spesa per questo tipo di prodotto, si trovano di certo anche lettini da giardino usati, ma è meglio controllare, prima di acquistarli, che siano tenuti bene e che si sia fatta la corretta manutenzione, in modo che possano durare a lungo.

In ogni caso nei siti di vendita di articoli da giardino e arredi da esterni online si trovano ottimi prezzi, spesso scontati, che permettono di avere prodotti di qualità e sopratutto nuovi, a un costo ribassato.

Inoltre acquistando online arriverà direttamente al nostro domicilio in tutta sicurezza e comodità, senza che ci spostiamo fisicamente per andarli a prendere in negozio, risparmiando quindi anche in tempo e fatica.