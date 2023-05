Chiusure per terrazze – vetrate scorrevoli esterne

Chi ha la fortuna di avere un bel terrazzo sicuramente lo sfrutterà soprattutto nei mesi estivi per prendere un po’ di sole e anche per passare un po’ di tempo a cena a pranzo con amici parenti o partner.

Però in alcuni casi se ci si informa sulle chiusure per terrazze può avere l’occasione di poterla sfruttare anche nei mesi invernali e cioè quando fa freddo e quando non penseremmo mai di utilizzarla in maniera positiva.

Ma per poterlo fare al meglio appunto dobbiamo trovare il modo di chiuderla perché altrimenti non riusciremmo a proteggerci dal freddo, e a vivere quei momenti di convivialità in benessere in comfort insieme ad essere a cui vogliamo bene.

Non si tratta per fortuna di una cosa quasi impossibile perché semplicemente bisogna essere abili a trovare un’azienda specializzata che vada a individuare per noi la soluzione giusta dal punto di vista del design.

La prima cosa da sapere è che nel momento in cui vogliamo trovare una chiusura per terrazzo che in alcuni casi possiamo avere bisogno del permesso: però usare il condizionale in questo caso è proprio di obbligo perché in realtà tutto dipenderà dal tipo di lavoro che vogliamo fare perché appunto ci due opzioni in questi casi e cioè o chiudere il terrazzo con una struttura fissa ,creando una vera e propria veranda, oppure utilizzare strutture rimovibili che non sono ancorate al suolo.

La differenza in questo caso è molto semplice perché se scegliamo la prima soluzione a livello burocratico dobbiamo richiedere una serie di permessi prima di iniziare i lavori.

Mentre nel secondo caso possiamo farci fare il lavoro senza dover chiedere permesso a nessuno.

Quest’ultima opzione non richiede permessi semplicemente perché si parla di una struttura removibile che in quanto tale non modificherà sotto nessun punto di vista la volumetria del contesto domestico.

Mentre nel primo caso si tratta di una vera e propria opera edilizia che sarà soggetta al rispetto del regolamento edilizio di quel comune dove siamo.

Cosa fare quindi nel momento in cui si sceglierà la soluzione preferita

La cosa si fa ancora più sana nel momento in cui viviamo in un condominio perché dobbiamo consultare il regolamento. In ogni caso la cosa migliore è chiedere informazioni a un progettista esperto che dovrà informarsi per quanto riguarda i regolamenti previsti dal comune di residenza nel caso in cui abbiamo bisogno del permesso per la veranda.

Al di là del permesso o meno la scelta che faremo avremo anche una conseguenza pratica perché nel caso di chiusura fissa avremo una vera e propria veranda, mentre nel caso delle strutture amovibili sicuramente andremo a scegliere una soluzione più artigianale per chiudere la terrazza, nel senso che questo lavoro sarà molto più basico e funzionale.

Per capire la soluzione migliore per i nostri standard ed esigenze ci conviene sempre parlare con un esperto che magari farà un sopralluogo a casa nostra e ci dirà tutto quello che vogliamo sapere prima di procedere con l’opzione scelta.

Ma soprattutto ci dirà quali sono le differenze anche dal punto di vista dei costi.