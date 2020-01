Perdite d’acqua: come procedere per risolvere il problema

Piccole goccioline d’acqua sul pavimento? Un segnale che qualcosa non va. La prima cosa è mettersi alla ricerca di perdite acqua da tubazioni. Spesso però non è facile individuarle. Il fai da te in casi del genere è alquanto sconsigliato. Infatti si rischia di peggiorare la situazione. Il consiglio è di cercare un professionista alla voce idraulico pronto intervento ricerca perdite d’acqua.

I professionisti del settore adottano metodi di indagine specifici per ricerche non distruttive adattabili alla tipologia di perdita che si sta cercando. La ricerca di perdita d’acqua da tubazioni dell’impianto sanitario, antincendio, di riscaldamento, da tubi di scarico, in una prima fase avviene mediante l’indagine termografica ad infrarossi. La termocamera professionale consente ispezioni approfondite senza alcuna demolizione. Si ha così evidenza della mappatura delle tubazioni e della zona di perdita anche se poste sotto il massetto del pavimento o all’interno del muro.

Ci vuole una particolare strumentazione elettronica per localizzare perdite di acqua se si tratta di impianti di riscaldamento, pannelli radianti, impianti idrici, reti e condotte antincendio, condotte idriche, derivazioni ed allacci all’acquedotto, condotte per teleriscaldamento. Si amplificano i rumori percepiti sotto il pavimento e si distinguono così quelli di fondo dalla frequenza generata dalla tubazione in perdita. Mediante l’impostazione di appositi filtri consente una pre localizzazione grafica che effettua un’analisi dell’intensità e del tipo di frequenze prodotte nel punto di perdita d’acqua. Si può individuare in modo selettivo la perdita in tubazioni idrauliche sotto un pavimento o il manto stradale, anche con l’uso di specifica strumentazione di correlazione elettronica.

Altra metodologia usata nella ricerca perdite è l’indagine geofonica a notevole sensibilità. In alcuni modelli di impianti possono essere impiegate ulteriori tecniche acustiche complementari consentendo di localizzare la perdita con elevata percentuale di successo.

Un idraulico specializzato e pronto all’intervento può intervenire in modo professionale ed efficace. Grazie all’apposita strumentazione monitora anche graficamente con istogramma, la frequenza del rumore di perdita, lo isola dalle interferenze di altri rumori ambientali, ottiene il controllo più selettivo della posizione di perdita individuata nella fase di ricerca.

La ricerca con strumenti della perdita consente di individuare il punto presunto di perdita e permette di restringere l’area di verifica. In questo modo si riducono sia i costi sia i tempi di riparazione.

In caso di perdite bisogna intervenire in modo tempestivo per non sprecare acqua potabile o per evitare ulteriori danni. Un foro da 1 millimetro su una normale tubazione di casa, per via della pressione a cui è sottoposto l’impianto, può arrecare come perdita media di acqua all’incirca 2 mila litri al giorno. Un intervento professionale evita di demolire senza criterio, di confermare la presenza di perdita e di porvi rimedio in modo rapido ed efficace.