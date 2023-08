Unire per vincere: il valore del team building nel contesto aziendale

Il team building aziendale è uno strumento fondamentale per aumentare le chance di successo di un’azienda, per trasformare il capitale umano in un volano di sviluppo. Al centro del team buidiling si stagliano il gruppo e le sue dinamiche, che possono determinare un deciso cambio di passo e un aumento radicale della produttività.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica sul team building aziendale, sui vantaggi che apporta e sulle attività da cui è composto. Parleremo anche di BgBuilding, che si configura come uno dei leader del settore in Italia.

Il team building come mezzo per promuovere la coesione

Il team building può essere definito come quell’insieme di attività finalizzato ad aumentare la coesione all’interno di un gruppo. Si basa su due principi.

“L’unione fa la forza”. Può sembrare un detto banale, ma è dimostrato scientificamente: le potenzialità di un gruppo sono superiori alla somma delle potenzialità dei singoli. Il gruppo, qualora fosse realmente coeso, agisce come moltiplicatore di performance.

Le esperienze condivise creano legami. Le affinità naturali e il dialogo fanno molto ma a determinare la creazione di legami è soprattutto la condivisione di esperienze, di un vissuto e di emozioni.

Da qui, la strutturale del team building, che si basa per l’appunto sull’organizzazione di attività che si risolvono sempre nella somministrazione di un’esperienza significativa dal punto di vista sociale, emotivo, finanche intellettuale.

Le attività di team building sono molto varie. Troviamo per esempio i problem solving, durante i quali il gruppo viene coinvolto nella realizzazione di un task o nella risoluzione di un enigma, in modo tale da aumentare la cooperazione e stimolare una conoscenza reciproca.

Troviamo anche le attività all’aria aperta, che si risolvono spesso in giochi collettivi o a squadra, ad alto tasso di divertimento e dal carattere sfidante. In questo caso, oltre che a un rafforzamento della cooperazione, si assiste alla condivisione di emozioni positive che fungono da materia prima per la formazione di legami.

Troviamo anche i giochi di ruolo, che in aggiunta stimolano la tendenza ad assumere punti di vista diversi dal proprio. Infine, fanno parte del team building anche attività più rilassanti, come cene e serate, pensate per sfruttare la leva sociale e creare connessioni tra le persone.

I vantaggi del team building aziendale

Giunti a questo punto, è utile fare un recap dei vantaggi che il team building apporta. Sono numerosi, e vanno tutti nella direzione della crescita aziendale, dell’aumento delle speranze di successo.

Miglioramento del clima aziendale. I dipendenti imparano a conoscersi, stringono amicizia, si divertono tra di loro, stanno bene insieme. Tutto ciò crea un ambiente di lavoro sereno, in cui le tensioni sono rare e, nel caso, vengono ricomposte in fretta.

Miglioramento della comunicazione. Le attività sono finalizzate ad abbattere le barriere e abituare le persone a comunicare tra di loro. Una skill fondamentale per tutte quelle aziende che richiedono uno sforzo corale.

Aumento della produttività. Tutto ciò porta a un radicale aumento della produttività. Se le persone si trovano bene lavorano con maggiore motivazione e quindi con maggiore efficacia. Se le persone comunicano efficacemente tra di loro, riescono a eseguire task collettivi in minor tempo e con migliori risultati.

Attaccamento all'azienda. Un vissuto positivo in azienda, l'attaccamento alle persone, danno vita a sentimenti benevoli verso l'azienda. Motiva le persone a restare. Un dettaglio non di poco conto in un'epoca come questa, che è fluida anche dal punto di vista lavorativo (in un senso e nell'altro).

Consigli per un buon team building

Le imprese dedite al team building abbondano. Solo alcune, però, sono in grado di trasformare il gruppo in uno strumento di crescita aziendale. Solo alcune sono in possesso di competenze avanzate, che riguardano la dinamica delle gruppi e del lavoro in azienda.

Tra queste spicca BgBuilding, che si caratterizza per un approccio particolare. Infatti, invita i responsabili d’azienda a partecipare all’organizzazione, in modo che possano avere voce in capitolo nella progettazione delle attività. In tal modo, esse vengono cucite su misura delle caratteristiche del team e si rivelano ancora più efficaci.

Non vi stupirà sapere che la forza di BgBuilding è il gruppo. Dello staff fanno parte alcuni dei maggiori esperti del settore: Giuseppe Buttafuoco, che vanta oltre 23 anni di esperienza e figura tra i primi ad aver praticato il team building in Italia; Mauro Simolo, “costruttore di squadra”, che vanta oltre 15 anni di esperienza; Andrea Farinelli, attivo da oltre 20 anni nel segmento dell’apprendimento esperienziale.

Sullo sfondo, un’offerta quanto mai ampia. BgBuilding organizza attività all’aperto, attività in ufficio stile problem-solving, eventi formativi ma allo stesso tempo emozionali e tanto altro.

Insomma, BgBuilding è l’alleato perfetto per stimolare la crescita aziendale attraverso l’implementazione del capitale più importante: quello umano.