La reputazione digitale per le Aziende è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione quando ci si espone online. Come dimostrano gli studi, sono moltissimi gli utenti che basano il proprio giudizio sulle recensioni di un’Azienda, sulla sua comunicazione digitale e sul suo numero di followers. Proprio per questo, la reputazione online ha assunto sempre più importanza negli ultimi decenni.

Vediamo dunque come creare una solida presenza sul web e come migliorare la propria reputazione digitale.

Brand Identity, Brand Awareness e Brand Reputation: facciamo chiarezza

Per prima cosa, facciamo chiarezza su questi tre termini: qual è la differenza tra Brand Identity, Brand Awareness e Brand Reputation? In breve, possiamo dire che tutti e tre sono elementi essenziali di una buona strategia di marketing. Vediamoli ora più nel dettaglio.

1. Brand Identity: l’immagine dell’Azienda

La Brand Identity corrisponde all’immagine dell’Azienda che si desidera trasmettere al proprio pubblico. Il primo passo per ottenere visibilità sul web è proprio quello di creare una Brand Identity chiara, coerente e originale. L’identità online di una qualsiasi impresa dovrà essere infatti costante e uniforme su tutte le piattaforme: sul sito, sui social media e su tutte le campagne sponsorizzate.

2. Brand Awareness: la strategia per farsi conoscere online

Con il termine Brand Awareness si intende la notorietà e la riconoscibilità di un marchio. A livello statistico, il posizionamento dell’Azienda nella mente dei consumatori condiziona notevolmente la decisione di acquisto.

La Brand Awareness, inoltre, è strettamente collegata alle attività SEO e alla Digital PR, (ovvero le pubbliche relazioni digitali). Fare Brand Awareness significa mettere in atto una serie di strategie di marketing per aumentare la considerazione e la reputazione digitale di un’Azienda. È molto importante, infatti, riuscire a rimanere nella mente dei consumatori anche giorni, mesi e anni in seguito al lancio di una campagna pubblicitaria.

3. Brand Reputation: la percezione degli utenti

Cos’è dunque la Brand Reputation? Con questo termine si intende l’insieme di percezioni, valutazioni e aspettative del pubblico nei confronti di un’Azienda. La reputazione digitale è il frutto di numerosi fattori, tra cui: la storia, le relazioni pubbliche, la comunicazione online e la condotta dell’Azienda nel tempo.

Per ottenere una reputazione positiva sul web, è necessario basarsi su una solida Brand Identity e su un’efficace Brand Awareness. Ecco perché questi tre componenti sono fondamentali per elaborare una strategia di business vincente.

Perché è importante avere una buona reputazione digitale?

Sono ancora molte le Aziende che purtroppo sottovalutano l’importanza della reputazione digitale e di una solida presenza sul web. Un sito datato, una pagina Facebook non curata o delle informazioni non aggiornate potrebbero allontanare gli utenti invece di avvicinarli. Ricordiamoci che l’identità digitale di un’Azienda è il nuovo biglietto da visita.

Per questo motivo, la comunicazione online è ormai diventata parte integrante della strategia commerciale. E come tale, andrebbe curata e seguita da un’Agenzia di professionisti, specializzata in Digital Marketing, Brand Awareness, Digital PR e attività SEO.

Web Reputation: tutti i vantaggi

Migliorare la propria reputazione online porta molteplici benefici al proprio business. Fra i principali vantaggi della Web Reputation troviamo:

Maggiore attenzione, visibilità e considerazione da parte del pubblico online;

Aumento delle recensioni e delle valutazioni online;

Aumento delle interazioni, dei commenti e dei followers sui Social Network;

Creazione di un senso di Community online intorno al Brand;

Maggiori probabilità di ottenere contatti, chiamate e messaggi spontanei (lead generation);

Miglior posizionamento nella mente dei consumatori;

Maggior influenza sulla scelta di acquisto dei beni e servizi offerti.

Ricordiamo inoltre che beneficiare di un’elevata reputazione, sia online che offline, porterà vantaggi anche nelle collaborazioni con altre aziende, sponsor, influencer e fornitori. Più alta sarà la considerazione, infatti, maggiori saranno le possibilità di instaurare partnership lavorative di alto livello qualitativo.

Come monitorare la reputazione online?

Monitorare e analizzare l’opinione del pubblico è un ottimo metodo per scovare le criticità della propria Azienda. E una volta trovate, è importante prenderne atto per migliorare i propri servizi e offrire ai clienti una miglior esperienza di acquisto.

Ecco le principali piattaforme online per analizzare, misurare e monitorare la reputazione digitale della propria Azienda:

Recensioni su Google My Business Siti di recensioni, opinioni e valutazioni online Siti di comparazione dei prezzi Forum del settore e blog verticali Social Network (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, ecc.) Video recensioni degli utenti (Youtube)



Come migliorare la propria reputazione digitale?

Arrivati a questo punto, sorge una domanda: come migliorare la propria reputazione digitale? Una volta compresa la sua importanza, diviene fondamentale agire prontamente per riuscire a migliorarla. Grazie a una buona strategia di Brand Awareness, Digital PR e campagne pubblicitarie mirate, è possibile influenzare sensibilmente la considerazione del pubblico online. Ecco perché è importante rivolgersi ai professionisti del mestiere. Un’Agenzia specializzata in Digital Marketing avrà tutta l’esperienza e la preparazione necessaria per accompagnare un’Azienda al raggiungimento degli obiettivi online, portando benefici all’intero business.