5 migliori musei da visitare ad Amsterdam

Dalle opere maestose di Rembrandt e Van Gogh alla toccante storia di Anne Frank, tieniti pronto per immergiti nella cultura olandese e a lasciarti travolgere dalla sua magia.

Prepara la tua agenda, perché questi musei trasformeranno il tuo viaggio in un’esperienza indimenticabile!

Rijksmuseum

Tra i musei da visitare ad Amsterdam, il primo è senza ombra di dubbio il Rijksmuseum.

Il museo nacque nel 1800 e venne trasferito nella sua attuale sede nel 1885, un imponente edificio in stile gotico-rinascimentale diventato negli anni uno dei simboli di Amsterdam.

Al suo interno, potrai ammirare una collezione straordinaria che spazia dai capolavori del Secolo d’Oro olandese, con opere di artisti del calibro di Rembrandt, Vermeer e Frans Hals, a reperti storici che raccontano la storia e le tradizioni dei Paesi Bassi.

Da non perdere è “La ronda di notte” di Rembrandt, uno dei quadri più famosi del museo, esposto in una sala a lui dedicata.

Inoltre, il museo è anche casa di un’enorme biblioteca d’arte, la Cuypers Library, che è la più grande biblioteca di storia dell’arte nei Paesi Bassi.

Curiosità: vale la pena menzionare che il Rijksmuseum è uno dei pochi musei al mondo che permette ai visitatori di attraversare un passaggio ciclabile al piano terra, un omaggio all’amore olandese per la bicicletta.

Stedelijk Museum

In un itinerario per visitare Amsterdam, una visita imperdibile è lo Stedelijk Museum, il museo di arte moderna e contemporanea più importante dei Paesi Bassi.

La galleria si trova nel Museumplein a pochi passi dal Rijksmuseum, e l’edificio che lo ospita (risalente al 2012) ha design moderno e avveniristico.

Il museo venne inaugurato per la prima volta nel 1895, negli anni ha subito diverse ristrutturazioni, ma ha sempre mantenuto la sua missione di essere una finestra sul mondo dell’arte contemporanea.

All’interno, potrai ammirare opere di grandi artisti come Van Gogh, Mondrian, Kandinsky e molti altri, attraversando le correnti artistiche che hanno segnato il XX e XXI secolo.

Le opere non si limitano ai soli dipinti: il museo vanta una vasta collezione di fotografie, design, e installazioni multimediali.

Una curiosità che potrebbe interessarti: Lo Stedelijk ha subito una grande ristrutturazione tra il 2004 e il 2012, e la sua forma a vasca da bagno è diventata uno degli elementi architettonici più discussi della città. Molti amsterdammers non hanno apprezzato.

Amsterdams Historisch Museum

Uno dei primi musei da visitare ad Amsterdam è quello dedicato alla storia della città.

Si tratta del Amsterdams Historisch Museum, noto anche come Amsterdam Museum.

Il museo si trova in un ex orfanotrofio nel centro storico della città, e racconta la sua storia dal suo insediamento come piccolo villaggio di pescatori nel 1275 fino alla metropoli cosmopolita e all’avanguardia che conosciamo oggi.

Camminando attraverso le sue sale, avrai l’opportunità di scoprire come Amsterdam si è sviluppata nel corso dei secoli, attraversando eventi storici, cambiamenti culturali e sviluppi economici. Il tutto è organizzato in maniera cronologica, su 3 distinti piani.

Gli oggetti esposti spaziano da antiche mappe e modelli della città a dipinti, fotografie e reperti archeologici, in tutto stiamo parlando di oltre 100.000 oggetti.

Curiosità: l’edificio in cui si trova il museo ha funzionato come orfanotrofio dal 1580 al 1960, e alcune delle vecchie stanze sono state conservate per mostrare come vivevano i bambini all’epoca. Un altro dettaglio affascinante è la “Galleria del Civico”, un passaggio pubblico gratuito che attraversa il museo, ornato con ritratti di cittadini illustri di Amsterdam, rappresentando un omaggio alla vita civica della città.

Van Gogh Museum

Uno dei musei più interessanti e visitati di Amsterdam è il Van Gogh Museum.

Il museo è interamente dedicato alla vita e all’opera di Vincent van Gogh.

Venne fondato nel 1973 e custodisce la più grande e ricca collezione di opere di Van Gogh al mondo. All’interno troverai oltre 200 dipinti, 500 disegni e più di 750 lettere scritte dal pittore.

Ogni pezzo è un viaggio nella mente di uno degli artisti più tormentati e geniali del 1800.

Oltre alle opere di Van Gogh, il museo ospita una vasta collezione di opere e dipinti di artisti a lui contemporanei o che in qualche modo hanno avuto un impatto sulla sua vita e sulla sua carriera.

Consiglio: il museo è uno dei più visitati dei Paesi Bassi, spesso è difficile trovare biglietti sul momento, per cui ti suggerisco di acquistarlo online e con almeno qualche giorno di anticipo.

La Casa di Anna Frank

Infine, una delle visite più toccanti ed emozionanti da fare ad Amsterdam. La casa-museo di Anna Frank di storia e carica di emozione si trova nel quartiere Jordaan, lungo il canale Prinsengracht, e offre una toccante occhiata alla vita di Anne Frank e della sua famiglia durante l’occupazione nazista dei Paesi Bassi nella Seconda Guerra Mondiale.

La famiglia Frank si rifugiò in questa casa nel 1942 e rimase nascosta fino al 1944, quando furono traditi e scoperti dalle SS e quindi deportati. Dopo la deportazione solo il padre di Anna Frank sopravvisse, e fu lui a fondare questa casa-museo dedicata alla figlia.

Durante il tour, passerai attraverso la famosa “libreria girevole”, l’ingresso segreto al rifugio in cui la famiglia Frank si nascose per 2 anni.

All’interno, potrai vedere l’angusta annessa dove Anne scrisse il suo celebre diario, un potente resoconto della vita sotto la persecuzione. Il diario stesso, noto come “Il Diario di Anne Frank”, è l’opera più importante e vengono esposte diverse pagine originali all’interno del museo.

Curiosità: nonostante la gravità del contesto, Anne Frank aveva attaccato immagini di celebrità e cartoline postali alle pareti della sua stanza, cercando un po’ di normalità durante quei tempi bui.