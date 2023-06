Catering per eventi aziendali – una scelta fondamentale

Quando parliamo del catering per eventi aziendali Parliamo di un servizio più diffusi in questo ambito da parte di queste imprese nel settore che in realtà aiutano le persone in tante situazioni diverse per quanto riguarda il buffet in un evento e non solo per un evento aziendale come stiamo parlando in questo articolo, ma poteva anche essere fare un buffet per quanto riguarda una festa di laurea o una festa di anniversario di matrimonio e sono solo degli esempi perché può riguardare per esempio anche una festa di 18 anni.

Mentre quando parliamo di questo catering per eventi aziendali parliamo di un qualcosa di molto interessante rispetto alla quale l’impresa in questione può trovare delle soluzioni personalizzabili per quanto riguarda il buffet che dipenderanno poi dal numero degli invitati così come anche della location dove si fa questo evento che per esempio può essere un castello o una villa.

Così come può dipendere anche dal budget che si ha a disposizione perché quello deve essere sempre tenuto in conto per quanto riguarda poi la creazione dei vari menù possibili.

E per quanto riguarda le varie soluzioni si può pensare per esempio ad un coffee break o lunchbox magari per una piccola pausa per uno spuntino veloce per recuperare energia all’interno di un meeting di lavoro e quindi di un evento aziendale, e quindi parliamo di una pausa caffè dove ci sono bevande calde o fredde, così come ci sono snack salati o dolci non confezionate, e anche frutta fresca a seconda della stagione.

Così come potremmo parlare anche del cosiddetto cocktail rinforzato che riguarda un cocktail party per concludere un incontro di lavoro o anche per festeggiare un traguardo con il team dei venditori, e questa potrebbe essere un’altra cosa interessante.

In questo caso parliamo di un‘ampia scelta di stuzzichini o meno di degustazione tematici in una sorta di formula apericena che comunque è un buon compromesso tra una cena che potrebbe essere troppo lunga, o anche un aperitivo che potrebbe essere troppo sbrigativo.

Quando parliamo di catering per eventi aziendali le soluzioni possono essere tante.

Fermo restando che come dicevamo dal titolo di questa seconda parte quando parliamo di catering per eventi aziendali abbiamo tante scelte ad esempio, e potremmo pensare anche a un after dinner che può riguardare una sorta di servizio di catering e banqueting, che prevede una degustazione di rum pregiati o cocktail e long drink magari con dei caffè e degli amari.

Così come anche potremmo pensare ad una cena aziendale a tema che comunque è la classica alternativa alla cene servita o al buffet magari con proposte di cucina internazionale o menù macrobiotici o menù tematici.

Di certo in nella situazione del genere le possibilità non mancano e come dicevamo nella prima parte dipende dal budget che comunque si ha a disposizione.

Così come dipende anche da quanto tempo prima ci muoviamo perché se ci muoviamo all’ultimo minuto è chiaro che non troviamo quello che vogliamo trovare come cifre.