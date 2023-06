A Bagnolo e Reggiolo la Croce rossa resta h24

Nell’ambito del percorso di audizione e condivisione dei vari portatori d’interesse che porterà i sindaci della provincia di Reggio Emilia all’espressione del parere in merito alla riforma sanitaria regionale del sistema di emergenza-urgenza, martedì mattina si è tenuto l’annunciato incontro voluto e convocato dal presidente della Ctss e presidente della Provincia Giorgio Zanni con Ausl Reggio Emilia ed i rappresentanti delle Croci rosse di Bagnolo in Piano e Reggiolo. A seguito dell’audizione di tutte le Croci rosse ed Anpas, lo scorso giovedì, erano infatti emerse alcune criticità organizzative rilevate proprio dai due comitati. Elementi subito raccolti dall’Ufficio di presidenza della Ctss, che hanno generato la convocazione immediata di un tavolo tecnico, riunitosi appunto questa mattina, con l’obiettivo di “garantire e tutelare la prosecuzione dell’attività di entrambi i comitati e del prezioso lavoro di volontariato sanitario e sociale svolto a beneficio delle rispettive comunità”, come dichiarato già lo scorso giovedì proprio dal presidente Zanni. Così è stato.

“È stata subito chiara l’importanza dei due presidi e del prezioso servizio delle Croci rosse di Bagnolo e Reggiolo, così come la nostra volontà di tutelarli – commenta il presidente Giorgio Zanni – Da lì l’immediata decisione di cogliere le disponibilità della stessa Ausl, dei due comitati CRI e dei sindaci di Bagnolo in Piano e Reggiolo, per un immediato tavolo tecnico che risolvesse la questione. Tavolo che si è riunito questa mattina e che ha raggiunto l’obiettivo auspicato: a Bagnolo in Piano e a Reggiolo la Croce rossa proseguirà il servizio 24 ore al giorno. Una conferma estremamente importante, costruita tutti insieme: sindaci e amministratori locali, Croci, Azienda Usl, volontari e cittadini, di cui andare felici ed orgogliosi”.

“Siamo soddisfatti di questo positivo confronto e di aver trovato insieme la quadra che ci permetterà di proseguire il nostro servizio h24, tutelando i cittadini delle nostre comunità, e continuando a contribuire in maniera sempre più coordinata e attiva al miglioramento del nostro sistema socio-sanitario anche nei prossimi mesi”, confermano Stefano Maramotti e Christopher Bonifazi della Croce rossa di Bagnolo in Piano e Reggiolo.

“L’incontro di oggi è stato sicuramente positivo e ci ha permesso di avviare un metodo di confronto e rinnovato dialogo che proseguirà, nei prossimi mesi, con l’obiettivo comune di tutelare il capitale sociale, da una parte, e salvaguardare la sostenibilità del sistema dall’altra, mantenendo gli attuali standard di qualità dei servizi resi in emergenza-urgenza”, conclude Cristina Marchesi, direttore generale dell’Azienda Usl Ircss di Reggio Emilia.