Ignazio La Russa ha chiesto ai senatori presenti di osservare un momento di silenzio per Silvio Berlusconi

Sullo scranno del Cavaliere in Senato è stato posto un mazzo di rose bianche. “Berlusconi non c’è più, ma in qualche modo c’è più di prima, nel bene e nel male cambia il rapporto tra gli italiani e la politica con Silvio Berlusconi e per quanto egli subisca molti contraccolpi, si può affermare che venne più volte colpito, ma mai affondato”. A conclusione del suo intervento di apertura della seduta dedicata alla commemorazione del leader di Forza Italia, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto ai senatori presenti di osservare un momento di silenzio, che si è poi concluso con un lungo applauso.