Scomparsa di Berlusconi: in molti ritengono che le sue spoglie saranno sepolte nel mausoleo di Villa San Martino ad Arcore

Cresce la curiosità sul luogo dove riposerà per sempre Silvio Berlusconi. In molti ritengono che le sue spoglie saranno sepolte nel mausoleo di Villa San Martino ad Arcore, sua residenza ufficiale. Al momento non è ancora stato reso noto dove sarà sepolto il Cavaliere, anche se in molti ritengono che le sue spoglie possano riposare nel mausoleo presente a Villa San Martino ad Arcore, di proprietà di Berlusconi e sua residenza ufficiale.

È qui che si è riunita la famiglia dopo aver lasciato l’ospedale San Raffaele e dove verrà allestita una camera ardente privata. L’elegante palazzo signorile è stato realizzato dai marchesi Casati Stampa nel XVIII secolo e nel 1973 venne venduto da Anna Maria Casati Stampa di Soncino all’allora imprenditore edile Silvio Berlusconi. L’intera proprietà, valutata negli anni ottanta 7,3 miliardi di lire, comprende al suo interno una pinacoteca, una biblioteca con 10 mila volumi e un parco con scuderia. Proprio all’interno del parco, Berlusconi fece erigere un mausoleo personale.

Fu costruito da Pietro Cascella nel 1990. L’opera, intitolata “Volta Celeste“, è stata realizzata usando marmo di Carrara. La camera mortuaria è ipogea e ospita il sarcofago destinato ad accogliere la sepoltura del proprietario della villa e 37 loculi destinati alla sepoltura dei familiari e dei suoi amici più intimi. Al mausoleo si accede mediante una scalinata e dall’imponente portone di ferro si va verso una tomba principale circondata da 37 loculi. Pare che alcuni posti siano stati già riservati ad alcuni “fedelissimi” del Cavaliere come Marcello Dell’Utri e Fedele Confalonieri.

Pare che Berlusconi offrì un loculo anche a Indro Montanelli, che rifiutò. Emilio Fede raccontò. “Un giorno mi portò a visitare il mausoleo, ammesso che si possa chiamare così, e mi disse che con la famiglia voleva che ci fosse il posto per i suoi amici più cari. Che sono pochi”, aggiunse. Ricordo che commentai. “Mi piacerebbe essere tra quelli”. Solo questo”.

I funerali di Stato saranno celebrati mercoledì 14 giugno nel Duomo di Milano, ai quali parteciperà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La camera ardente pubblica, inizialmente prevista presso lo Studio 20 a Mediaset, non ci sarà. “Contrariamente a quanto annunciato da indiscrezioni di stampa – fanno sapere fonti Mediaset – per motivi di ordine pubblico non saranno allestite camere ardenti all’interno degli studi televisivi Mediaset né altrove”.