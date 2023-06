La morte di Silvio Berlusconi poterà a cambiare il Senato. Infatti si terranno elezioni suppletive per scegliere chi dovrà subentrare all’ex premier come Senatore, così come previsto dalla Legge. È quanto emerge dalla Giunta per le elezioni di Palazzo Madama, dal momento che il presidente di FI è stato eletto con il sistema uninominale, nel collegio uninominale 6 della Lombardia, quello di Monza.