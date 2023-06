Un giorno triste per l’Italia: è morto Silvio Berlusconi

Considerato un “immortale” della politica italiana, lunedì mattina alle 9.30 è morto Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia se n’è andato dopo essere stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove lunedì mattina sono giunti il fratello Paolo Berlusconi e poco dopo i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio Berlusconi. I valori di Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo non accennavano a migliorare, poi il precipitare della situazione.

Il Cavaliere se n’è andato oggi a 86 anni dopo un’era da protagonista assoluto. È stato un uomo ricco che ha costruito la sua ricchezza grazie al suo ingegno: prima palazzinaro, poi visionario della tv. E’ stato il piccolo borghese venuto dal nulla, figura epica di un lunga stagione. Ciò piaceva all’italiano medio, convinto che li avrebbe resi ricchi come aveva reso immensamente prospere le sue aziende. Difficile racchiudere la storia “epica” di un immortale: presidente del Milan, del Monza, quattro volte premier, fondatore di un impero televisivo, padre fondatore del centrodestra italiano…Riposa in pace!

Scomparsa Silvio Berlusconi – Il ricordo del Presidente della Lega Serie A

Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, commenta così la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Il Presidente Berlusconi è stato un protagonista assoluto del calcio per decenni. Ha fatto la storia di questo sport, modificandone i paradigmi e innovando sempre, portando il calcio italiano sul tetto d’Europa e in cima al mondo. La Lega Serie A si unisce commossa al dolore della famiglia e di tutti gli italiani”.

Scomparsa Berlusconi – Il cordoglio di Giorgia Meloni

“Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, un uomo che non aveva mai avuto paura di difendere le sue convinzioni. E sono stati esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d’Italia”. Così in un video messaggio il premier Giorgia Meloni, nel giorno della scomparsa del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Centinaia i messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Berlusconi nella sua “era” ha tessuto rapporti di amicizia in ogni angolo del Globo. La notizia in pochi minuti ha fatto il giro del Mondo riportata da tutte le testate mondiali.

Scomparsa Berlusconi – Il cordoglio del Presidente della Regione Renzo Testolin

Il Presidente della Regione Valle d’Aosta Renzo Testolin esprime il cordoglio della Giunta regionale per la scomparsa di Silvio Berlusconi.

“Indiscusso protagonista della politica italiana e internazionale degli ultimi 30 anni – dichiara il Presidente Testolin – e, nei decenni precedenti, di quella imprenditoriale, Berlusconi lascia un vuoto importante nel campo del centro destra e nello scenario politico nazionale. Alla sua famiglia e agli esponenti di Forza Italia, nazionali e locali, vanno le nostre condoglianze”.

Scomparsa Berlusconi – il cordoglio di Federcepicostruzioni

Il presidente nazionale di Federcepicostruzioni, il Consiglio direttivo e gli associati tutti di Federcepicostruzioni esprimono dolore e cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Silvio Berlusconi, ideatore e fondatore di Forza Italia, già presidente del Consiglio e protagonista indiscusso della politica italiana nell’ultimo quarto di secolo.

«La notizia della morte del Presidente e Cavaliere Silvio Berlusconi – commenta il presidente di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi – ci colpisce ed addolora profondamente. Non si può infatti non riconoscere, al di là di qualsiasi ideologia o appartenenza partitica, che Silvio Berlusconi è stato tra i più grandi protagonisti della politica italiana negli ultimi 25 anni. Imprenditore di successo, uomo e politico coraggioso, dotato di grandissime capacità e straordinario intuito, ma anche di grande apertura e umanità, ha saputo restituire al nostro Paese, in anni difficilissimi e di grande disorientamento quali quelli che seguirono a tangentopoli, un sogno di speranza, di coraggio, di fiducia, di intrapresa che spero rimanga quale grande lezione e testamento per il futuro».

Ai familiari tutti, ed a quanti hanno fin qui condiviso lo straordinario percorso di Silvio Berlusconi uomo, politico ed imprenditore, Federcepicostruzioni manifesta il più profondo cordoglio.

Scomparsa Berlusconi – il cordoglio del sindaco Matteo Lepore

“Vorrei esprimere innanzitutto il mio cordoglio personale e quello della città di Bologna alla famiglia e verso tutta la comunità politica di Forza Italia. Berlusconi è stato un protagonista della storia politica del nostro Paese, caratterizzando una stagione che sarà per sempre legata alla sua figura, comunque la si pensi. Da avversario politico, mi auguro che la Repubblica lo saluti solennemente per gli incarichi istituzionali che ha ricoperto”.