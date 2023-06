Sgombero e trasloco – quali le differenze

Esistono delle aziende che vengono definite multiservizi e che per questo motivo sono molto amate perché riescono a risolvere tanti problemi ed assolvere tante esigenze dei loro clienti in virtù del fatto che possiedono all’interno dell’organico dei professionisti che sanno fare diverse cose.

Un esempio su tutti che vogliamo nominare riguarda quelle aziende che si occupano di aiutare quella persona che è alle prese sia con uno sgombero che con un trasloco nel senso che garantirà ad essa entrambi i servizi, offrendo anche affidabilità nonché punture dall’efficienza.

Parliamo di caratteristiche e di peculiarità che sono tra le più importanti quando si parla di un’azienda che offre questi servizi così significativi per la vita di una persona, anche perché sarà molto importante per una famiglia avere sul suo territorio un punto di riferimento di questo genere in quanto sappiamo come ormai gli uomini moderni conducono uno stile di vita molto più flessibili rispetto a un po’ di anni fa e soprattutto improntato al movimento alla mobilità del perché può capitare più volte nel corso di una vita di dover traslocare e sgomberare diverse volte.

Chiaramente sono dei periodi che possono essere anche molto impegnativi e molto complicati ma che comunque hanno il pregio di offrire delle prospettive di miglioramento nella propria esistenza, al di là se parliamo di scelte legate al lavoro oppure a discorsi familiari e sentimentali perché comunque si tratterà di avere a che fare con una casa che garantirà magari dei cambiamenti positivi e più comodità.

Il punto però è che molto raramente si può avere il tempo di portare a termine migliore dei modi un trasloco in economia: ed ecco perché è meglio rivolgersi a un’azienda che può offrire un servizio di trasloco definito chiavi in mano e cioè quel tipo di servizio dove il cliente non deve fare assolutamente niente ma può delegare tutto all’azienda che porterà avanti tutti gli step che serviranno a concludere al meglio quel trasloco e anche quello sgombero.

Vediamo le differenze che ci sono tra trasloco e sgombero

Molte volte si potrebbe fare confusione tra il concetto di sgombero e trasloco e quindi è meglio chiarire diciamo subito che chi lavora in un’azienda che offre entrambi i servizi Innanzitutto sarà disposto a fare un sopralluogo nell’ambiente del cliente proprio per spiegare la differenza tra le tue cose e per capire il tipo di situazione logistica che c’è.

Tutto questo sarà molto importante perché così l’esperto potrà farsi un’idea precisa dei modi dei tempi e delle difficoltà che ci possono essere quando si tratta di svolgere questo lavoro.

Quando si parla di trasloco ci si riferisce a un’operazione che consiste nello spostare tutta una serie di oggetti da un’abitazione per portarli in un altro indirizzo, mentre lo sgombero significa eliminare tutto quello che c’è dentro un ambiente singolo come può essere una cantina, un box, un garage o addirittura un’intera abitazione e un’intero edificio.

Ovviamente eliminare questi oggetti significa smaltirli correttamente e di conseguenza c’è bisogno di un professionista che sappia come portare a termine al meglio la procedura per evitare anche sanzione e multe.