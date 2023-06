Imballaggio: caratteristiche e principali tipologie di nastro adesivo

Le aziende di logistica, che si occupano di inviare la merce ai rivenditori tramite un’apposita rete di distribuzione, così come gli e-commerce, che attraverso i canali online spediscono beni e prodotti agli acquirenti, devono prestare la massima attenzione all’imballaggio, affinché tutti gli articoli ordinati arrivino a destinazione completamente integri.

Confezionare la merce nel modo corretto è quindi fondamentale per evitare che subisca danni in fase di trasporto. A questo proposito, dopo aver scelto la scatola più adatta per la specifica esigenza, risulta determinante chiuderla in modo ottimale, così che non vi sia il rischio che si rompa o si apra durante il viaggio.

In questo contesto, a giocare un ruolo determinante è il nastro per imballaggio, che dovrà essere resistente, flessibile e, allo stesso tempo, aderire perfettamente alla scatola, così da sigillarla completamente e garantire l’integrità della merce presente all’interno.

Nastro industriale per imballaggio: quali fattori valutare in fase di scelta

A seconda dell’utilizzo che se ne intende fare, è possibile scegliere tra diverse tipologie di nastro industriale, che differiscono tra loro per diversi aspetti: l’adesività, le dimensioni, il materiale con cui sono realizzati, la robustezza, l’elasticità e il tipo di merce che dovrà essere imballata.

Qualora si dovessero spedire scatole molto ingombranti, sarà opportuno optare per un nastro adesivo con uno spessore tale da assicurare la massima resistenza durante tutto il tragitto, che talvolta può risultare anche piuttosto impegnativo.

Un altro aspetto fondamentale a cui prestare attenzione riguarda l’adesività che il nastro garantisce e che dipende dal tipo di colla utilizzata. Per esempio, nel caso in cui i pacchi venissero stoccati all’esterno oppure il viaggio previsto per loro consegna fosse molto lungo, è ideale optare per un nastro adesivo che vede l’impiego della colla acrilica. Questa, infatti, essendo realizzata con le resine, è in grado di resistere ai cambi di temperatura e ai raggi solari senza danneggiarsi, garantendo una perfetta adesione su diversi materiali, come per esempio quelli porosi.

I nastri per imballaggio più comuni sono quelli che presentano l’adesivo con colla con gomma naturale. Questi vengono utilizzati nella maggior parte delle situazioni in cui non ci sono particolari necessità per quanto riguarda il tipo di stoccaggio o di trasporto.

Un’alternativa a questa opzione è costituita dai nastri adesivi con la colla con gomma sintetica, che presenta maggiore sensibilità al calore, assicurando in ogni caso un’ottima resistenza nel tempo e un’adesività istantanea.

Le principali tipologie di nastro adesivo per imballaggio

I nastri adesivi possono essere di diverse tipologie e la scelta dipende soprattutto dal tipo di imballaggio che si intende fare. Uno dei più resistenti è quello realizzato in PVC.

Questo prodotto oltre ad essere idrorepellente è molto robusto ed è quindi indicato in particolare per imballare beni e prodotti molto pesanti e ingombranti che, in quanto tali, richiedono un packaging che sia in grado di resistere agli urti in modo perfetto. In commercio se ne trovano sia trasparenti che colorati.

Un’azienda che vuole trasmettere ai clienti i propri valori di sostenibilità e attenzione nei confronti dell’ambiente può optare per il nastro carta, la soluzione ideale per confezionare carichi leggeri. Aderisce velocemente e, allo stesso tempo, è possibile toglierlo in pochi secondi. Inoltre, ci si può scrivere sopra, un aspetto utile in particolare qualora si avesse la necessità di riconoscere il tipo di merce presente nei pacchi da trasportare.

Un’altra tipologia di nastro adesivo è quello in polipropilene, detto anche PPL, che viene impiegato in diversi contesti industriali grazie alle differenti opzioni disponibili in commerciò per quanto riguarda il tipo di adesivo supportato, che vada quello realizzato con le resine a quello in gomma.

Scegliere il nastro adesivo per imballaggio più adatto è quindi un aspetto fondamentale affinché la merce spedita rispetti tutti i criteri di sicurezza e venga confezionata e conservata nel modo corretto.