“Notizie Oggi”, Martire annuncia la nuova puntata: pace, mari e identità friulana tra i temi in diretta

Massimo Martire ha annunciato sui suoi canali social la nuova puntata di Notizie Oggi, in onda a brevissimo. “Tra gli argomenti c’è la Pace, visto che oggi è la Giornata internazionale della Pace. Ma è anche la giornata dell’Alzheimer e ne parlerò. Altro tema, i nostri mari inquinati da microplastiche e le Madonne del Friuli Venezia Giulia. Buona visione”, ha scritto il conduttore.

La trasmissione si preannuncia densa di contenuti e di spunti di riflessione, anche grazie agli ospiti attesi in collegamento.

Ecco alcune domande che la nostra redazione vorrebbe rivolgere ai suoi ospiti. Ad Andrea Marini Sera tre domande di stringente attualità internazionale e nazionale. Una sulla recente visita di Donald Trump in Gran Bretagna: ha davvero infranto il rigido cerimoniale della monarchia britannica o si è trattato più di una percezione amplificata dai media? Altro tema, il presunto attacco hacker che ieri ha messo in tilt alcuni dei principali aeroporti europei, da Heathrow a Bruxelles, fino a Berlino Brandeburgo: si è trattato di un’azione mirata o di un semplice blackout tecnico? Infine sulla questione sicurezza con un interrogativo cruciale: l’Italia è davvero impreparata, come ha affermato il ministro Guido Crosetto, in caso di un ipotetico attacco russo?

A Silvio Greco, esperto di biologia marina, la nostra redazione vorrebbe chiedere quali sono le reali condizioni dei mari italiani, sempre più minacciati dall’inquinamento da microplastiche, e sugli effetti delle temperature record del Mediterraneo. Sta davvero iniziando un processo di “invasione” di specie aliene rispetto a quelle tradizionali del Mare Nostrum, con tutte le conseguenze ecologiche ed economiche che questo potrebbe comportare.

Paola Treppo offre spunti per un’analisi sul rapporto tra religiosità e identità del Friuli Venezia Giulia. La devozione alle Madonne locali riflette una spiritualità più mittel-europea che italiana? Come questa dimensione religiosa continua a rappresentare un collante culturale in un territorio ricco di differenze linguistiche e storiche?

Una puntata che intreccia temi globali e locali, dalla geopolitica internazionale all’ambiente, fino alla spiritualità popolare, nel segno di un’informazione che Martire definisce “vicina alle persone e capace di raccontare l’attualità con uno sguardo plurale”.