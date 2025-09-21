Terremoto di magnitudo 3.8 a Massa Martana, nessun danno segnalato

Una scossa di terremoto è stata registrata poco dopo le 23 di sabato nella zona di Massa Martana, in provincia di Perugia. Secondo i rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto una magnitudo di 3.8 ed è stato localizzato a una profondità di 8 chilometri.

Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente dalla popolazione in diversi comuni della zona, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. La scossa, di breve durata, ha destato comunque preoccupazione in una parte dell’Umbria già sensibile al rischio sismico.

Le autorità locali e la Protezione civile stanno monitorando la situazione, ma non risultano emergenze né richieste di intervento.