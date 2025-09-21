Napoli tra sacro e innovazione: il presepe tradizionale e quello moderno

Nel cuore di Napoli, il presepe è molto più di una semplice rappresentazione della Natività: è un simbolo identitario, una tradizione secolare che racconta la storia, la fede e la creatività di un popolo. Da San Gregorio Armeno, celebre via dei presepi, ai salotti delle famiglie partenopee, il presepe è una presenza irrinunciabile, capace di rinnovarsi ogni anno pur rimanendo profondamente radicato nella cultura popolare. Ma se da un lato il presepe tradizionale continua a mantenere intatto il suo fascino, dall’altro si fa sempre più spazio il presepe moderno, con contaminazioni artistiche, ironiche e talvolta provocatorie.

Il presepe tradizionale napoletano affonda le sue radici nel XVIII secolo, durante il regno di Carlo III di Borbone, quando la natività uscì dagli altari delle chiese per approdare nei palazzi nobiliari e poi nelle case del popolo. Realizzato in sughero, legno, terracotta e stoffe pregiate, questo tipo di presepe è ricchissimo di particolari e cura maniacalmente ogni dettaglio. Non si limita a raccontare la nascita di Gesù, ma mette in scena un intero microcosmo umano fatto di pastori, artigiani, venditori, lavandaie, osti, zingari e mendicanti. Ogni personaggio ha un ruolo preciso e rappresenta un pezzo di Napoli, con i suoi vizi e le sue virtù. L’osteria, il pescivendolo, il mercato, la fontana: ogni elemento è carico di simbolismo e contribuisce a rendere viva la scena, che diventa un racconto corale e coinvolgente. E poi ci sono le figure simboliche come Benino, il pastore dormiente che sogna il presepe, oppure il pescatore, che rappresenta l’anima in attesa della salvezza.

Negli ultimi decenni, accanto a questa impostazione classica, ha preso piede un approccio più contemporaneo. Il presepe moderno a Napoli non è una semplice evoluzione stilistica, ma una vera e propria espressione di libertà creativa. Accanto ai Magi, alle pecorelle e alla Sacra Famiglia, trovano posto politici, calciatori, personaggi dello spettacolo, caricature di vip e persino rappresentazioni satiriche dell’attualità. Un’esplosione di ironia che non tradisce il senso religioso della scena, ma lo arricchisce di significati nuovi, rendendo il presepe un’opera d’arte vivente, capace di parlare del presente senza dimenticare il passato.

Le botteghe di San Gregorio Armeno sono il luogo dove queste due anime si incontrano. Gli artigiani, veri custodi della tradizione, sanno modellare con maestria pastori in stile settecentesco e, allo stesso tempo, creare statuine in resina o cartapesta che raffigurano l’ultima celebrità finita sui giornali. Ogni pezzo è unico, frutto di ore di lavoro, di creatività e di osservazione della realtà. Il presepe, a Napoli, non è mai uguale all’anno precedente. Cambia, si aggiorna, riflette le ansie e le speranze del presente.

La coesistenza tra antico e moderno, sacro e profano, rende il presepe napoletano un fenomeno culturale unico al mondo. È proprio questa capacità di fondere tradizione e innovazione che permette al presepe partenopeo di rimanere attuale, amato da tutte le generazioni e capace di suscitare ogni anno meraviglia e riflessione.