Perugia si accende con l’Umbria Wine SoundSet: il 12 settembre il via alla prima serata
Dal tramonto fino a notte fonda, il centro storico di Perugia si trasformerà in un palcoscenico diffuso con l’avvio dell’Umbria Wine SoundSet, in programma venerdì 12 settembre. La città vivrà una notte di musica, energia e vibrazioni in tre piazze simbolo, ognuna con la propria atmosfera ma unite da un unico flusso sonoro.
Il DAY 1 dell’evento porterà un mosaico pulsante di suoni e performance dal vivo, che animeranno Piazza Italia, i Giardini Carducci e Piazza Matteotti.
- Piazza Italia ospiterà Sylvie, Blackmerendass e Ricky, per una serata tra sonorità innovative e groove coinvolgenti.
- Ai Giardini Carducci si alterneranno Eleonora Brenci & Mattia Marinelli, Rainy Day Daydream, Fab., Alex moments e semø, con un mix che spazierà dall’acustico alle sperimentazioni contemporanee.
- In Piazza Matteotti protagonisti saranno The Dreamers, Evie Calabasas, DJ Red e i Wine Lovers, per un viaggio musicale che unirà pubblico e artisti in una grande festa collettiva.
Un appuntamento che promette di accendere Perugia con un intreccio di culture, suoni e stili, in un’esperienza che coniuga intrattenimento e valorizzazione del centro cittadino.