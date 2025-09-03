Massimo Martire annuncia la nuova puntata di Notizie Oggi su Canale Italia: ospiti da tutto il mondo

Massimo Martire, volto noto di Canale Italia, ha ricordato al pubblico l’atteso appuntamento di domenica con Notizie Oggi, il talk che ogni settimana porta in studio voci e testimonianze da diverse parti del mondo.

In collegamento ci saranno Attilio Carbone, speaker di Radio WGBB da New York, e la giornalista Michela Mortella da Napoli. Dall’Australia interverranno i coniugi Angela e Cosimo Cutri di Radio Italia Uno di Adelaide, soprannominati gli “Albano e Romina d’Australia”. Il parterre di ospiti sarà arricchito inoltre dalla presenza di Paolo Fedele da Roma, Antonio Montesanti da Pizzo Calabro e dagli antropologi Emanuela Bianchi e Pino Cinquegrana, rispettivamente in collegamento da Catanzaro e Vibo Valentia.

Con il suo stile diretto e coinvolgente, Martire ha scherzato sul suo ritorno “post vacanze”, raccontando con ironia di essersi concesso qualche eccesso culinario durante il soggiorno in Puglia: «Con tutto quello che ho mangiato mi troveranno senz’altro in ottima forma!».

La puntata di domenica si preannuncia ricca di spunti, con un parterre internazionale che conferma la capacità di Notizie Oggi di intrecciare attualità, cultura e approfondimento in un unico grande palcoscenico televisivo.