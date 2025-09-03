A Pechino vertice tra Putin e Kim Jong-un: colloqui bilaterali dopo la parata con Xi Jinping

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un hanno avviato un incontro bilaterale a Pechino, nella storica Diaoyutai State Guesthouse. Lo riferisce l’agenzia russa Tass, sottolineando che Kim ha raggiunto la sede dei colloqui a bordo dell’auto presidenziale russa, una Aurus President, lo stesso veicolo utilizzato lunedì anche dal premier indiano Narendra Modi a Tianjin.

L’incontro tra i due leader si è tenuto dopo la partecipazione congiunta alla parata militare svoltasi in Piazza Tienanmen, organizzata in occasione dell’80° anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Alla cerimonia erano presenti anche il presidente cinese Xi Jinping e altre alte cariche internazionali.

Successivamente, Putin e Kim hanno preso parte a un ricevimento ufficiale offerto da Xi presso la Grande Sala del Popolo, suggellando una giornata di intensa diplomazia tra Mosca, Pyongyang e Pechino.