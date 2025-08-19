Tour nazionale de “L’anima dimenticata di Cipro”: prime tappe a Pavia, Vibo Valentia, Rende e Lendinara

Prenderà avvio a settembre il tour nazionale del documentario “L’anima dimenticata di Cipro” realizzato da Massimo Martire, noto conduttore televisivo di Canale Italia. Sono state ufficializzate le prime quattro tappe che toccheranno Lombardia, Calabria e Veneto, mentre altre date verranno comunicate a breve.

L’esordio è fissato per il 25 settembre a Pavia. Il 30 settembre il documentario sarà presentato al Liceo Capialbi di Vibo Valentia, grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico Antonello Scalamandrè e con l’organizzazione di Pino Cinquegrana e Domenico Nardo. Il giorno successivo, 1 ottobre, la tappa calabrese proseguirà a Rende, nella Sala del Consiglio Comunale, grazie all’impegno fattivo di Maria Brunella Stancato e Francesco Mannarino. Il tour farà poi tappa in Veneto il 28 ottobre a Lendinara, in provincia di Rovigo, presso l’Auser Università Popolare, con inizio alle 15.30.

Ogni appuntamento sarà occasione per incontrare l’autore e conoscere più da vicino il suo lavoro, che racconta la memoria e la “spinta” verso la riconciliazione nell’isola di Cipro. Le tappe saranno seguite dalle telecamere di Canale Italia con servizi dedicati e possibili dirette realizzate quando è in onda Noi Notizie. Inoltre sul canale YouTube ufficiale di Massimo Martire saranno inoltre trasmessi live e speciali dalle diverse città del tour.