Hockey e calcio insieme a Milano: weekend-evento tra Serie A e NHL

Milano si prepara a vivere un fine settimana unico, in cui calcio e hockey si intrecciano a meno di un anno dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In occasione dell’avvio della stagione calcistica 2025-26 di Serie A Enilive, la National Hockey League (NHL) e la National Hockey League Players’ Association (NHLPA) hanno scelto il capoluogo lombardo per portare in Europa il loro European Player Media Tour, in programma venerdì 22 agosto.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Lega Serie A, unirà due mondi sportivi che condividono passione, tradizione e una base di tifosi globale. Non si tratta solo di un evento promozionale: la presenza di rappresentanti del CIO, dirigenti delle due leghe e calciatori di Serie A darà un forte valore simbolico al dialogo tra discipline diverse ma complementari.

Attesi 25 giocatori NHL di primo piano, tra cui sei già inseriti nelle liste preliminari per le Olimpiadi:

Sebastian Aho (Carolina Hurricanes, Finlandia)

Lukas Reichel (Chicago Blackhawks, Germania)

Miro Heiskanen (Dallas Stars, Finlandia)

Moritz Seider (Detroit Red Wings, Germania)

Lucas Raymond (Detroit Red Wings, Svezia)

Nico Hischier (New Jersey Devils, Svizzera)

Il programma prevede esperienze con due club iconici del calcio mondiale, Inter e Milan. In particolare, sabato sera a San Siro i rossoneri debutteranno in campionato contro la neopromossa Cremonese, con grande attesa per le stelle statunitensi Christian Pulisic e Yunus Musah.

Spazio anche a momenti di interazione diretta tra i campioni NHL e il mondo del calcio: scambi di maglie, incontri con leggende del pallone e contenuti social pensati per un’audience globale. Parallelamente, la Lega Serie A prenderà parte al NHL International Broadcaster Summit, dove verrà presentato il modello italiano di marketing sportivo e produzione di contenuti digitali per i mercati internazionali.

Il capoluogo lombardo si conferma così crocevia dello sport mondiale: il calcio inaugura la nuova stagione, l’hockey rilancia la sua dimensione europea e insieme guardano alle Olimpiadi del 2026, in un weekend che unisce passione sportiva e visione globale.