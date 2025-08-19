“Cuore: The Heart of a Boy” – La prima edizione bilingue ridotta del classico di De Amicis, ultimo lascito letterario di Franco Baldi

Sydney, agosto 2025 – La letteratura italiana incontra una nuova vita grazie alla pubblicazione di “Cuore: Il Cuore di un Ragazzo”, la prima edizione bilingue ridotta italiano/inglese del celebre romanzo di Edmondo De Amicis. Il volume, curato da Franco Baldi e Marco Testa, rappresenta non solo un’opera di grande valore culturale ed educativo, ma anche l’ultimo lascito letterario di Baldi, storico direttore del giornale Allora! e figura di riferimento per la comunità italo-australiana, scomparso lo scorso 20 aprile 2025.

Cuore è un classico senza tempo che accompagna il lettore in un viaggio emozionante attraverso la vita di un giovane studente dell’Italia di fine Ottocento. Attraverso aneddoti toccanti sulla famiglia, i compagni di classe e gli insegnanti, il protagonista impara lezioni preziose sull’amore, sul sacrificio e sulla bellezza dei legami umani. Perfetto per lettori di ogni età, Cuore celebra la giovinezza e il potere universale dell’empatia, regalando pagine intrise di calore e saggezza.

Un classico che parla ancora oggi

Pubblicato per la prima volta nel 1886 dalla casa editrice Treves, Cuore fu inizialmente considerato un semplice “libro dei buoni sentimenti”. In realtà, il diario scolastico del giovane Enrico Bottini – alunno di terza elementare – rappresentava un tributo a una scuola allora ancora utopica: gratuita, laica, accessibile a tutti e capace di preparare i giovani alle sfide della vita, promuovendo uguaglianza e cooperazione tra le classi sociali.

I celebri “racconti mensili” – da Il piccolo patriota padovano a Dagli Appennini alle Ande – hanno trasmesso per generazioni valori di solidarietà, senso civico e orgoglio nazionale. Questi ideali, che ispirarono l’Italia post-unitaria, risuonano oggi con rinnovata attualità nella società multiculturale australiana, fondata sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione delle differenze.

Questa edizione bilingue, basata sull’originale italiano del 1886 e sulla versione inglese del 1915, è stata adattata con accorgimenti linguistici per renderla accessibile e coinvolgente ai giovani lettori contemporanei, anche all’estero.

Un dono alla comunità italo-australiana

L’opera è stata realizzata in occasione della XXIV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (14-20 ottobre 2024), dedicata al tema “L’italiano e il libro: il mondo fra le righe”. La versione bilingue di Cuore è un dono della Marco Polo – The Italian School of Sydney a tutti gli studenti italo-australiani e agli amanti della lingua italiana.

“Questo libro è più di una traduzione – è un ponte culturale tra Italia e il mondo anglofono, un dono di Franco Baldi alla comunità che ha servito con passione fino all’ultimo giorno” – ha dichiarato Marco Testa, co-curatore dell’opera.

“Con questa iniziativa, Franco Baldi lascia in eredità un’opera che testimonia il suo instancabile impegno per la diffusione dell’italianità e che continuerà a ispirare studenti, docenti e lettori per le generazioni future.”

Oggi quella stessa diversità che animava la classe del giovane Bottini trova riscontro nella società australiana, multietnica e multiculturale, che fonda la propria unità sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione delle differenze, capaci di arricchire il tessuto sociale e culturale del Paese.

I valori raccontati da questo romanzo, anche di fronte alle difficoltà quotidiane, non appaiono lontani né superati, ma ci spronano a coltivare il senso di comunità, la solidarietà e l’impegno civile: principi fondamentali per costruire una società più giusta.

Il volume è disponibile presso il Librostore di CNA (https://cnansw.org.au/librostore) al prezzo di $24.95. L’intero ricavato sarà destinato a sostenere le attività della Marco Polo – The Italian School of Sydney, impegnata nella promozione della lingua e cultura italiana in Australia.