Addio a Salvo Vitale, voce della memoria di Peppino Impastato

di Simona Toma *

Oggi ci lascia Salvo Vitale, voce limpida e instancabile della memoria di Peppino Impastato e della lotta alla mafia.

Abbiamo avuto l’onore di conoscerlo nel 2021, durante la nostra rassegna Vibook Legalità: un incontro che porteremo sempre con noi, per la forza delle sue parole e la profondità del suo impegno civile.

Adesso Salvo abbraccerà nuovamente il suo amico Peppino, al quale ha dedicato gran parte della sua vita, con coraggio e amore per la verità.

Grazie, Salvo, per la testimonianza che ci hai lasciato. 🌹

* Riprendiamo da facebook