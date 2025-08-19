Addio a Salvo Vitale, voce della memoria di Peppino Impastato
di Simona Toma *
Oggi ci lascia Salvo Vitale, voce limpida e instancabile della memoria di Peppino Impastato e della lotta alla mafia.
Abbiamo avuto l’onore di conoscerlo nel 2021, durante la nostra rassegna Vibook Legalità: un incontro che porteremo sempre con noi, per la forza delle sue parole e la profondità del suo impegno civile.
Adesso Salvo abbraccerà nuovamente il suo amico Peppino, al quale ha dedicato gran parte della sua vita, con coraggio e amore per la verità.
Grazie, Salvo, per la testimonianza che ci hai lasciato. 🌹
* Riprendiamo da facebook