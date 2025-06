Sara Dalan, in arte Xara, e Anna D’Aniello: semifinaliste nazionali di “Primo passo per Sognare 2025”

Due talenti emergenti della musica italiana si sono conquistati un posto nelle semifinali nazionali del prestigioso contest “Primo passo per Sognare 2025”: Sara Dalan, conosciuta artisticamente come Xara, e Anna D’Aniello.

Sara Dalan è nata il 31 gennaio 2003 a Padova e vive a Campodarsego, in provincia di Padova. La passione per la musica l’ha accompagnata sin dall’infanzia: ha iniziato a studiare canto a soli 12 anni e da allora ha partecipato a numerosi concorsi musicali in tutta Italia, toccando città come Roma, Milano, Torino, Venezia e molte altre, aggiudicandosi più volte il podio. Ha tentato due volte l’accesso ai talent televisivi, tra cui “Italia’s Got Talent”, riuscendo inoltre a entrare nel cast del programma “The Coach”, da cui però ha dovuto rinunciare per motivi personali. Quest’anno Sara ha raggiunto la semifinale nazionale di “Primo passo per Sognare” presentando un brano inedito. Tra i suoi progetti futuri, la giovane cantante punta a vincere il festival e a continuare a lavorare sui suoi inediti, confidando che Napoli possa portarle fortuna.

Anna D’Aniello, nata il 7 ottobre 1981 a Benevento e residente a Paduli, piccolo comune della provincia con meno di 4.000 abitanti, ha nella musica una vera e propria ancora di salvezza. Dopo aver affrontato periodi difficili, ha iniziato il suo percorso artistico solo nel 2017, ma con grande determinazione. Anna è una persona solare, che trasmette gioia e vitalità e ha come punto di riferimento Laura Pausini, di cui conosce a memoria l’intero repertorio. La sua passione spazia anche a cantanti italiani come Ramazzotti, Pino Daniele e Jovanotti, pur mantenendo un forte legame con la musica italiana. Ha creato autonomamente un canale YouTube e spera di non deludere mai chi la segue. Nella precedente edizione di “Primo passo per Sognare” si è aggiudicata il premio come “Miglior Testo”.

Queste due artiste rappresentano la freschezza e la determinazione dei nuovi talenti italiani, pronti a farsi strada nel panorama musicale nazionale.