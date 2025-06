Dal 17 giugno arriva “Primo passo per Sognare”: la prima compilation del concorso musicale ideato da Domenico Galardo

È ufficiale: martedì 17 giugno 2025 uscirà su tutte le principali piattaforme digitali “Primo passo per Sognare”, la prima compilation musicale nata dall’omonimo concorso ideato da Domenico Galardo. Un progetto che punta a valorizzare giovani talenti, offrendo loro un palcoscenico reale attraverso la pubblicazione di brani originali, curati e selezionati con attenzione.

Distribuita da Believe e pubblicata dall’etichetta Big Stone Studio, “Primo passo per Sognare” rappresenta non solo un traguardo artistico per gli artisti coinvolti, ma anche l’inizio di un percorso professionale nella musica. La compilation, disponibile a questo link ufficiale, è un invito all’ascolto di nuove voci, nuove storie, nuove emozioni.

Ma il viaggio non si ferma qui. I casting sono ancora aperti e l’organizzazione continua a ricevere proposte da tutta Italia: chi sogna di partecipare può inviare il proprio brano all’indirizzo [email protected]. Il regolamento completo è consultabile sul sito ufficiale del progetto: www.primopassopersognare.it.

Con “Primo passo per Sognare”, la musica torna ad essere sogno, opportunità e passione condivisa. E per molti giovani artisti, questo potrebbe davvero essere solo l’inizio.