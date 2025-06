Teatro18 Music Contest: sabato 27 settembre al Teatro Martinetti a Garlasco. Audizioni il 26 settembre

Venerdì 26 e sabato 27 settembre il Teatro Martinetti (Via Santissima Trinità 18) di Garlasco (Pv) ospiterà TEATRO18, un contest per artisti emergenti della nuova scena italiana. Ospiti della serata del 27 settembre: Antonio Maggio, i Legno, Leonardo Lamacchia, Silent Bob, Federica Camba, Enula, Carlotta e molti altri.

Il Comune di Garlasco e Matilde Dischi annunciano il contest “TEATRO18”, un’opportunità unica per gli artisti emergenti di esibirsi e farsi notare sulla scena musicale italiana. Il contest si svolgerà il 26 e 27 settembre a Garlasco (PV) presso il Teatro Martinetti e prevede una giornata di audizioni e una serata finale di gala con artisti importanti del panorama musicale italiano.

Durante le audizioni, i partecipanti avranno l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria di esperti del settore musicale, che selezionerà i migliori talenti per la serata finale. La serata di gala sarà un’occasione unica per gli artisti emergenti di condividere il palco con artisti consolidati e di farsi notare dal pubblico e dall’industria musicale.

I partecipanti avranno anche l’opportunità di assistere a stage e masterclass con professionisti del settore, tra cui discografici, produttori e manager, che forniranno loro consigli e strumenti utili per emergere nella scena musicale.

Il contest “TEATRO18” offre premi importanti per i vincitori, tra cui l’apertura di un concerto del duo musicale LEGNO, già vincitori di un disco d’oro. Questo è un’opportunità unica per gli artisti emergenti di aumentare la loro visibilità e di raggiungere un pubblico più ampio.

Per partecipare al contest, gli artisti interessati possono iscriversi mandando una mail a [email protected] entro il 10 settembre 2025. La selezione sarà effettuata sulla base delle candidature ricevute e i finalisti saranno comunicati successivamente.

Per partecipare al concorso, gli artisti singoli o le band devono inviare una canzone interpretata da loro stessi, cover o inedito. I gruppi musicali devono avere un rappresentante delegato che avanza la richiesta di partecipazione. Gli artisti devono avere almeno 14 anni d’età e possono avere impegni contrattuali, purché non in contrasto con il regolamento. I minorenni devono allegare l’autorizzazione dei genitori all’iscrizione. Ogni artista invia un solo brano, ma potrebbe essere richiesto di eseguirne due durante le audizioni. Nella serata finale, ogni artista si esibirà con un solo brano scelto dalla commissione.