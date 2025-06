Alfredo Durantini ospite a “Noi Notizie” su Canale Italia: focus sulla sicurezza, anche dal punto di vista di chi la garantisce

Super puntata sabato 14 giugno, tra le 06:50 e le 07:30, Alfredo Durantini sarà ospite della trasmissione “Noi Notizie” in onda su Canale Italia, condotta da Massimo Martire. Nel corso della puntata si parlerà anche di a un tema di forte attualità: la sicurezza in Italia, in strada, in cielo e in mare, con un approfondimento che darà voce anche a chi la sicurezza è chiamato a garantirla ogni giorno.

Durantini, coordinatore area metropolitana di Milano del movimento politico “Indipendenza” (il cui segretario nazionale è Gianni Alemanno), porterà in studio le sensazioni e percezioni dei milanesi sul tema della sicurezza urbana: quanto ci si sente sicuri, quali sono le principali preoccupazioni, e che rapporto c’è oggi tra cittadini e forze dell’ordine. Durantini promuove valori come la dottrina sociale cattolica, la cultura identitaria e l’autodeterminazione dei popoli, con particolare attenzione alle istanze di famiglie e lavoratori.

La trasmissione prevede collegamenti telefonici in diretta con ospiti da Vibo Valentia, Taranto, Perugia e Milano, per offrire uno spaccato reale e variegato della situazione nel Paese. Particolare attenzione sarà riservata alla prospettiva di chi veste la divisa, un osservatorio spesso trascurato ma fondamentale per comprendere dinamiche, sfide e bisogni di chi tutela quotidianamente la sicurezza pubblica.

Un confronto aperto e partecipato che mira a restituire complessità e umanità a un tema troppo spesso affrontato solo in chiave emergenziale.

Alle 08:30 altro spaccato sulla professione sanitaria con due collegamenti da Cosenza, con il coordinatore regionale degli infermieri calabresi e con un editore cosentino.