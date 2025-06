Sanità della Media Valle del Tevere: primi risultati concreti dopo la visita istituzionale

Sono già visibili i primi risultati concreti della visita istituzionale svoltasi lo scorso 13 maggio presso le strutture sanitarie della Media Valle del Tevere. All’incontro avevano partecipato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il direttore regionale Salute e Welfare, Daniela Donetti, la direzione aziendale della Usl Umbria 1 con il direttore generale Emanuele Ciotti e il direttore sanitario Ottavio Alessandro Nicastro, insieme ai responsabili di Presidio, del Distretto e ai sindaci del territorio. Durante la visita erano state evidenziate diverse criticità, anche su segnalazione dei Comitati per la difesa della sanità territoriale e dell’ospedale della Media Valle del Tevere.

Tra le misure già attuate, spicca l’approvazione da parte della Usl Umbria 1 di una nuova procedura per la gestione dei casi chirurgici “urgenti” e appropriati, che entrerà in vigore il 9 giugno. La misura prevede l’esecuzione di interventi chirurgici a bassa e media complessità direttamente presso l’ospedale di Pantalla, in orario diurno dal lunedì al venerdì (dalle 8 alle 20), evitando il trasferimento dei pazienti in altri ospedali e riportando l’organizzazione pre-Covid.

Importanti novità anche sul fronte della cardiologia: l’assunzione di un nuovo specialista permetterà il potenziamento del servizio a supporto del Pronto Soccorso, l’incremento delle prestazioni ambulatoriali e un miglioramento dell’attività diagnostica, in particolare per quanto riguarda la Risonanza Magnetica Nucleare (Rmn).

Per il settore riabilitativo, prosegue il lavoro condiviso con la Regione per la definizione della rete riabilitativa regionale, all’interno della quale si colloca anche la progettualità locale, per la quale la direzione aziendale sta lavorando al reperimento delle risorse.

In arrivo anche un potenziamento dell’area materno-infantile, con l’ammodernamento del parco tecnologico grazie all’introduzione di nuove apparecchiature: un ecografo, un colposcopio e un isteroscopio.

Infine, la Regione Umbria e la Usl Umbria 1 stanno lavorando alla revisione della rete emergenza-urgenza, con una riorganizzazione dei trasporti sanitari primari e secondari. È inoltre in fase di rimodulazione l’afferenza dell’ospedale di Pantalla, che non farà più riferimento al presidio di Gubbio-Gualdo Tadino, ma all’Azienda ospedaliera di Perugia. La conclusione dell’iter è prevista entro la fine di luglio.