Grazie, Giuseppe Sarlo: sono parole che ci onorano

Scriviamo anche di noi! Tantissimi i commenti ad un post del nostro editore Antonio Nesci, pubblicato sabato mattina sulla sua pagina in cui scrive: “L’11 settembre 2001 dov’ero? Me lo ricordo benissimo! Ero qui! Si, ero già a Radio RADIO ONDA VERDE 98 Mhz da quasi un anno. Sono stati 5 diciamo 6 anni di “palestra”…Avevo iniziato in realtà qualche anno prima la mia avventura giornalistica e Giuseppe Sarlo ne è testimone! Avevo 12 anni quando pubblicò il mio primo articolo! Poi già nel 1999 scrivevo per il Quotidiano della Calabria (esiste ancora anche se il nome è cambiato). La foto mi è stata inviata ieri sera da Piero Muscari impegnato nel suo libro sui suoi 40 anni (non di età) ma di Radio! e non solo….quell’avventura che ha iniziato insieme a Pino Scianó un reggino diventato vibonese che è stato il “gemello diverso” di Piero. Quante persone sono passate e ancora passano lì da quelle mura! Una grande storia che presto leggeremo nel libro di Piero Muscari. Grazie per la foto che conserverò. Sono certo che verrai qui a Perugia a presentare il libro. Spero che lo potrai fare nel contesto che immagino io….se andranno come penso le cose – in un contesto importante che si addice ad una storia importante come la tua. Nel bene e nel male, nonostante le strade nella vita si biforchino, la storia non si cambia e le amicizie restano. Da lì sono passati in tanti, siamo passati in tanti! Buona vita a tutti!”

Non potevamo fare a meno di pubblicare il commento dell’illustre Giuseppe Sarlo, primo Direttore del nostro editore.

Buongiorno Antonio, bellissima questa pagina aperta con la Vibo di ieri che ricorda il tuo esordio nell’affascinante mondo del giornalismo che oggi più comodamente definiamo della Comunicazione. Ricordo bene la tua passione ed il tuo impegno per Vibo Marina e dintorni. Con Pronto? Qui Calabria, nato nell’ottobre del 1972, hai avuto un rapporto straordinario. E’ vero: tutti i giorni eravamo a discutere sulla realtà che ci circondava e cosa dovevamo fare per non far morire la vitalità e l’essenza di un territorio che ci ha resi invidiabili.

Come dimenticare la tua grande voglia di dare continuità alla fantastica accoglienza di Vibo Marina ma soprattutto allo scenario strepitoso che metteva in luce le idee di Saverio Mancini e Daniele Piombi che hanno confezionato la Vibo che doveva esplodere nel variegato mondo della cultura, arte e spettacolo.

Sei stato un pioniere dell’informazione. Ti sei arrampicato su tutto pur di dare la più ideale visibilità a quella che inizialmente era la carta vincente della Vibo che trionfava.

Ed in questo Piero Muscari e la sua Radio Onda Verde hanno finito col promuovere uno sviluppo della Comunicazione che doveva dare i suoi effetti e tu ne sei stato anche un abile ed intelligente protagonista.

Ed ecco quanto scrive Piero Muscari. “Grazie per le Belle parole Antonio, sei tra quelli che hanno messo passione e impegno dal Primo giorno e che si sono portati nella loro vita (come tanti altri fortunatamente) la bellezza di un esperienza nata con la passione e l’amore per la comunicazione dentro. Roba non scontata!”