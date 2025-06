Sanità e diritto alla salute in Calabria: se ne parla su Canale Italia con Fausto Sposato e Francesco Mannarino

Sabato 14 giugno, ore 08:30 – diretta nazionale su Canale Italia

Un appuntamento da non perdere per affrontare, da un punto di vista inedito, le grandi questioni che riguardano la sanità calabrese e italiana. Fausto Sposato, Presidente del Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) e già alla guida dell’Ordine di Cosenza, sarà ospite in diretta su Canale Italia di Notizie Oggi condotta da Massimo Martire. Con lui Francesco Mannarino, storico redattore della Gazzetta del Sud Cosenza e ideatore del progetto editoriale online Calabria Diretta News.

Al centro del dibattito: il diritto alla salute, la condizione dei professionisti della sanità e la necessità di rafforzare il ruolo di infermieri e medici nel sistema sanitario, spesso messi alla prova da turni estenuanti, carenza di risorse e atti di aggressione sempre più frequenti.

Durante la pandemia, operatori sanitari sono stati celebrati come eroi. Oggi, però, il riconoscimento non sempre è all’altezza del loro impegno. Da questo nuovo osservatorio, quello di chi ogni giorno cura e assiste le persone, emergeranno riflessioni profonde e proposte concrete per una sanità più giusta e umana.

Un dibattito di grande interesse per professionisti, cittadini e istituzioni, volto a ridare centralità e dignità a chi opera quotidianamente per la salute pubblica.

Francesco Mannarino

Massimo Martire