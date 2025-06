Sicurezza e responsabilità: il 14 giugno dibattito in diretta su Canale Italia con Massimo Martire

Una nuova puntata di Noi Notizie tratterà tematiche “calde” in un ricco appuntamento in onda come sempre dalle 6 del mattino. In particolare il 14 giugno, nello spazio dalle 06:50 alle 07:30 su Canale Italia, si parlerà di uno dei temi più sentiti e attuali: la sicurezza. Con la consueta diretta e le immancabili telefonate da casa, Massimo Martire condurrà un confronto che punta a offrire una lettura ampia e articolata del tema, attraverso voci autorevoli del mondo sindacale e politico.

Tra gli ospiti confermati:

Francesco Nastasia , segretario generale dell’ Unione Sindacale Italiana , in collegamento da Taranto

, segretario generale dell’ , in collegamento da Taranto Francesco La Gamba, presidente provinciale di Fratelli d’Italia a Vibo Valentia, in collegamento da Vibo Valentia

Nel corso della trasmissione si affronteranno i molteplici aspetti della sicurezza, dal punto di vista di chi è chiamato a garantirla ogni giorno indossando una divisa, e di chi ha la responsabilità politica di legiferare, presidiare i territori e tradurre le esigenze dei cittadini in azioni concrete.

Sarà l’occasione per riflettere su temi come il Decreto Sicurezza, le strategie per la tutela dell’incolumità pubblica, le differenze tra le grandi aree urbane e i centri minori, da Milano a Palermo, da Perugia a Vibo Valentia.

Ampio spazio sarà dedicato al ruolo della politica, con particolare attenzione a Fratelli d’Italia, partito di maggioranza relativa del centrodestra, chiamato a governare e a dare risposte efficaci alle domande di protezione, ordine e legalità.

Come vivono questa missione le donne e gli uomini in divisa? Quali sono le loro reali esigenze? E quale peso comporta l’onere – e l’onore – della responsabilità politica in materia di sicurezza?

L’appuntamento si preannuncia denso di contenuti e spunti di riflessione, con uno sguardo diretto e non filtrato sulla realtà quotidiana dei territori.