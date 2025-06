Olivia Trummer: dal 6 giugno il nuovo album “Like water”. Annunciate le date del tour

Dal 6 giugno 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming, in formato CD e vinile “Like water” (Warner Music Italia), il nuovo album di Olivia Trummer che sarà presentato nella tournée che inizia il 6 giugno in occasione del Sandrigo Jazz Festival.

La pianista, cantante e compositrice tedesca Olivia Trummer annuncia l’uscita del suo nuovo album “Like Water”, registrato a New York sotto la guida del leggendario produttore americano Russ Titelman. Con questo lavoro, la Trummer offre una sintesi personale delle sue molteplici influenze musicali, attraversando con naturalezza i confini tra jazz, musica classica e pop.

In “Like Water”, Olivia Trummer si presenta come unica protagonista al pianoforte e alla voce, interpretando 12 brani che spaziano da composizioni originali a riletture di classici, in cui si mescolano diversi generi, dalla musica classica al jazz, al pop. Nei brani di Jerome Kern, Leonard Bernstein, Brenda Russell o di Stevie Wonder trovano posto riferimenti a Bach o Beethoven.

Il titolo dell’album, richiama l’adattabilità dell’acqua in riferimento alla capacità della sua musica di fluire tra diversi stili e culture senza perdere coerenza e autenticità.

Il progetto rappresenta una dichiarazione d’amore per la dimensione transitoria della vita, esprimendo attraverso la musica un invito all’empatia e alla connessione umana. Con “Like Water”, Olivia Trummer conferma il suo talento nel creare un linguaggio musicale unico, capace di unire tradizione e innovazione in un’esperienza sonora coinvolgente e profonda.

Commenta l’artista a proposito dell’album: “Il 6 giugno uscirà il mio undicesimo album, un progetto molto speciale per me. L’ho intitolato Like Water, ispirandomi a una mia canzone originale, poiché questo titolo rappresenta perfettamente l’obiettivo dell’album: dare spazio alle mie sfaccettature artistiche in modo trasparente e fluido.

L’album è una sintesi tra il jazz, la musica classica, le grandi canzoni pop e le mie composizioni originali. Ho registrato l’album a New York, da sola al pianoforte e alla voce, in diretta e senza sovraincisioni.

La collaborazione con il leggendario produttore americano Russ Titelman è stata fondamentale. Ci siamo conosciuti grazie a un algoritmo che ha portato i miei video musicali su YouTube alla sua attenzione. Abbiamo lavorato insieme, selezionando i brani e perfezionando gli arrangiamenti. Russ ha guidato il processo con la sua esperienza e competenza, dimostrando una profonda comprensione della mia arte.

Like Water rappresenta un nuovo inizio, ma anche una continuazione delle sfere musicali che ho iniziato a esplorare da tempo. Spero che emozioni gli ascoltatori tanto quanto ha emozionato me registrarlo!”

TRACK-LIST:

My Baby Just Cares For Me (Walter Donaldson/Gus Kahn)

Wie die Zeit vergeht (Olivia Trummer)

I’m Old Fashioned (Jerome Kern/John H. Mercer)

Like Water (Olivia Trummer)

I’m Glad There is You (Jimmy Dorsey/Paul Madeira)

Watching The Moon (Olivia Trummer)

You Are The Sunshine of My Life (Stevie Wonder)

Swing Low Sweet Chariot (Wallace Willis)

Tu, io e domani (Joe Barbieri)

Get Here (Brenda Russell)

Strange Day (Olivia Trummer)

Somewhere (Leonard Bernstein/Stephen Sondheim)

L’album contiene riferimenti ai seguenti brani:

L.v.Beethoven, Piano Sonata Nr. 30, op.109 in E major; 1st movement

J.S.Bach, Prelude D major from WTC, Book I

L.v.Beethoven, Piano Sonata Nr. 14, op.27 Nr.2 in c sharp minor; 1st movement

L.v.Beethoven, Piano Sonata Nr. 30, op.109 in E major; 3rd movement

APPUNTAMENTI LIVE:

06.06. Sandrigo Jazz Festival – LIKE WATER

15.06. Pisa „Jazz Rebirth”- LIKE WATER

26.06. Schwerin – LIKE WATER

28.06. Jazz Baltica – LIKE WATER

29.06. Berlin – LIKE WATER

13.07. Jazz Open Stuttgart – OLIVIA TRUMMER TRIO

18.07. Hamburg – OLIVIA TRUMMER TRIO

24.07. Lecco Jazz Festival – LIKE WATER

12.08. Rivergaro „Piacenza Jazz Club Summertime” – OLIVIA TRUMMER TRIO

13.08. Sulmona „Muntagninjazz” – OLIVIA TRUMMER TRIO

14.08. Roma „Jazz&Image Colosseo Festival” – OLIVIA TRUMMER TRIO

23.08. Nuoro Jazz Festival – OLIVIA TRUMMER TRIO

30.08. Portoferraio „Elba Isola Musicale d’Europa“ – LIKE WATER

17.09. Wuppertal – OLIVIA TRUMMER TRIO

18.09 Hameln – OLIVIA TRUMMER TRIO

19.09. Hameln – LIKE WATER

10.10. Wangen – OLIVIA TRUMMER TRIO

16.10. Jazztage Dresden – OLIVIA TRUMMER TRIO

17.10. Karlsruhe Jazz Festival – OLIVIA TRUMMER TRIO

18.10. Stuttgart – OLIVIA TRUMMER TRIO

23.10 Torino Folk Club – OLIVIA TRUMMER TRIO

24.10. Guastalla Jazz Festival – OLIVIA TRUMMER TRIO

30.10 Catania – Duo Dialogue’s Delight

31.10.Catania – Duo Dialogue’s Delight

12.12 Genova – La Claque OLIVIA TRUMMER TRIO

13.12. Ferrara – Il Torrione – OLIVIA TRUMMER TRIO

19.12. Lustenau – OLIVIA TRUMMER TRIO