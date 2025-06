Barletta ospita per la prima volta la Festa dell’Arma dei Carabinieri: cerimonia al Castello Svevo il 5 giugno

Fervono i preparativi a Barletta per un evento di grande rilievo: per la prima volta la città ospiterà la cerimonia per la celebrazione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 5 giugno alle ore 20:00, nella suggestiva cornice del Castello Svevo di Barletta, dove si terrà la cerimonia militare organizzata in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Un’occasione solenne e significativa, che vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari, e alla quale è invitata tutta la cittadinanza.

Per chi non potrà essere presente fisicamente, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming al link: telesveva.it/live, e sarà visibile anche sulle pagine Facebook di Telesveva e Amica9 TV, sui relativi canali YouTube, oltre che in televisione sui canali 18 (Telesveva) e 91 (Amica9).

Una serata all’insegna dell’orgoglio e del rispetto per l’Arma, con Barletta pronta ad accogliere per la prima volta questo importante momento celebrativo.