Massimo Martire su Canale Italia – Notizie Oggi: un fine settimana di storie, riflessioni e buona informazione

Appuntamento speciale nel fine settimana con Notizie Oggi, il programma condotto da Massimo Martire su Canale Italia, che propone come sempre una mattinata ricca di ospiti, racconti e approfondimenti. Una sveglia all’insegna della buona informazione e del dialogo autentico.

Domani mattina si comincia alle 6:50 con Artemisio Scassacocchi, napoletano, ex dipendente comunale, persona colta e ironica, che interviene una volta al mese come opinionista. Alle 7:30 sarà la volta di Gino Giammarino, editore partenopeo, che interverrà in studio insieme al regista Giovanni Esposito e all’attrice Susy Del Giudice per presentare il loro ultimo film, NERO. Con loro anche la professoressa Anna Maria Corradini, consulente filosofico e voce sempre lucida e preziosa.

Dalle 8:00 alle 8:30 Massimo Martire si collegherà da Gravina di Puglia per incontrare il professor Serafino Di Palma, presidente del Comitato Santissimo Crocifisso, insieme ad Aldo Di Battista, direttore generale di Video M Italia – Mediterranea TV di Bari.

A seguire, dalle 8:30, sarà ospite Ciro Silvestri, segretario nazionale della FISI, mentre dalle 9:00 alle 10:00 sarà il momento di un approfondimento molto atteso con il professor Vito Covelli, neurologo di fama internazionale, che parlerà di depressione e disturbi neurologici.

Una mattinata intensa e stimolante, da seguire su Canale Italia, per iniziare il fine settimana con riflessioni, cultura e buona compagnia.