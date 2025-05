Bari. Massimo Martire annuncia: intervista al Professor Vito Covelli prossimamente su Canale Italia

Il giornalista Massimo Martire ha annunciato attraverso i suoi canali ufficiali l’arrivo di una nuova intervista che andrà in onda prossimamente su Canale Italia. Protagonista dell’incontro sarà il Professor Vito Covelli, noto neurologo e punto di riferimento nel campo delle neuroscienze.

“È stato un vero piacere”, ha commentato Martire, lasciando trasparire la profondità e l’interesse suscitato dal dialogo con il Professore.

Il Professor Covelli è conosciuto per la sua lunga esperienza nella diagnosi e nella cura delle patologie neurologiche, in particolare le malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson. Ha ricoperto importanti incarichi in ambito ospedaliero e universitario, ed è autore di numerosi articoli scientifici e interventi divulgativi, spesso orientati a rendere accessibili al grande pubblico temi complessi legati alla salute del cervello.

L’intervista si preannuncia ricca di spunti e riflessioni su temi di grande attualità, dalla prevenzione delle malattie neurologiche al ruolo dello stile di vita nel mantenimento della salute mentale.

La data della messa in onda sarà comunicata a breve.