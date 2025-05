Anna Pesce: “quando nessuno guarda: la forza dell’integrità”

di Anna Pesce

Essere onesti è importante, ma l’integrità signori , è un passo oltre.

L’onestà è una qualità che tutti stimiamo: dire la verità, non mentire, essere trasparenti è già un grande pregio. Eppure, c’è qualcosa di ancora più profondo, e si chiama integrità.

Essere integri non significa solo comportarsi bene quando gli altri ti osservano, ma farlo anche quando sei solo, senza occhi indiscreti. È scegliere la strada giusta anche nei momenti in cui potresti sbagliare senza che nessuno lo scopra.

L’integrità mostra la tua vera essenza, non la maschera che indossi. Una persona integra non ha bisogno di pubblico per agire con giustizia, perché segue una bussola interiore che non sbaglia mai. L’onestà può essere un gesto isolato, ma l’integrità è un modo di essere: si riflette in ogni pensiero, scelta e azione, anche senza riconoscimenti o premi.

Chi è integro guadagna un rispetto sincero e una fiducia che dura nel tempo, lasciando un’impronta che ispira gli altri. Non corre dietro all’approvazione, ma cerca l’armonia tra i propri valori e il proprio comportamento.

In un mondo pieno di facciate, l’integrità è una luce autentica che non si spegne.