Perugia. Al via da ottobre 2025 il nuovo Corso di Canto Gregoriano al “Frescobaldi”

A partire da ottobre 2025, l’Istituto Diocesano di Musica Sacra “Frescobaldi” di Perugia attiverà un Corso di Canto Gregoriano, inserito nel piano di studi come corso principale oppure come materia all’interno del percorso di specializzazione in Musica Sacra e Liturgica.

Il corso si rivolge a chi desidera approfondire lo studio del canto gregoriano nell’ambito della liturgia cattolica, ed è pensato per diverse figure professionali: direttori di coro liturgico, organisti liturgici, cantori per la liturgia e specialisti del canto gregoriano.

Un’opportunità formativa unica per chi intende coniugare competenza musicale e servizio liturgico, riscoprendo la ricchezza e l’attualità del repertorio gregoriano nella pratica musicale contemporanea.

📧 Per informazioni e iscrizioni:

[email protected]